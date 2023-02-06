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穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

聯合新聞網、世界新聞網／ 即時報導
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

「大師」一出手，便知有沒有；汽車專家「And老爹」日前轉發一張LINE群組照片，只見圖中一名身穿袈裟的男子在加油站自助加油，但所有人焦點完全聚焦在該男子駕駛的車輛是一台具有「暴力鴨」稱號的Toyota GR Yaris。

Toyota GR Yaris有手排4驅、渦輪動力與出色操控，受到許多車迷喜愛，2021年4月在台灣開放預購，當時定價新台幣185萬元（約6.1萬美元），開賣首日訂單突破300台，但近來受成本上漲影響，TOYOTA總代理和泰車宣告從2023年起將調整售價至196萬元（約6.5萬美元）。

而這個「僧人開著Toyota GR Yaris」的畫面，讓Andy老爹驚嘆這位僧人「真的懂車」，許多網友也紛紛朝聖，笑回「六大皆空，不包含油箱」、「法號：海放大師」、「出家拜佛依然熄滅不了老衲心中的賽車魂，阿彌陀佛～」。

更妙的是，該文還疑似釣出照片中的本尊，一名吳姓網友留言回應「在寒假兒童學佛帶小朋友」、「剛從寺裡載我岳母回家、順便去加油」，一些網友回文驚呼「本尊出現了」、「吳大哥，我猜是你」、「吳大哥是拉力賽冠軍，好厲害」；而吳姓網友的臉書帳號中，不僅有寺廟兒童讀佛經班的連結分享，還有在賽道開拉力車帥氣甩尾的影片。

Toyota 汽車 加油站

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