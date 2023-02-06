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蕭青陽奪葛萊美 蔡英文：展現台灣堅強設計實力

中央社台北6日電
蔡英文。圖／聯合報系資料照片
蔡英文。圖／聯合報系資料照片

台灣總統蔡英文、副總統賴清德今天分別透過臉書恭喜台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女檔奪下第65屆葛萊美最佳唱片包裝。蔡英文感謝他們讓台灣美麗的音樂，分享到世界的舞台上，展現台灣堅強的設計實力。

第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）今天在加州洛杉磯頒獎，設計師蕭青陽、蕭君恬以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝獎。

台灣設計師連2年拿下葛萊美獎最佳唱片包裝獎，去年得主李政瀚和于薇強調，多元文化和包容力就是台灣設計的強項，今年得主蕭青陽是他們的設計啟蒙，特別鼓舞人心。

蔡英文晚間透過臉書表示，蕭青陽的設計實力，早已深受國內外肯定。

蔡英文指出，2017年，她出訪中美洲友邦，邀請蕭青陽為出訪專案設計圖騰，他以台灣特有生物為主體，加上代表性的景觀，透過線條表達連結意涵，象徵台灣和友邦的良善連結。他也曾以玉山為意象，為總統文化獎設計主視覺及打造獎盃，希望透過玉山永恆，高度、以及分量的意象，來表達對這塊土地具有貢獻的人。

蔡英文感謝蕭青陽和蕭君恬，透過這張專輯，讓台灣美麗的音樂，分享到世界的舞台上，更讓台灣藝術家，連續2年獲得該獎殊榮，展現台灣堅強的設計實力。

賴清德也透過臉書發文恭賀，他說，蕭青陽是台灣知名的設計師，作品橫跨書籍與影音專輯的封面、裝置藝術等領域，都展現對台灣文化的認同與重視。

賴清德說，這次，蕭青陽與女兒一起拿下這份榮耀，讓台灣的美走入國際視野，也讓全世界都能感受到屬於台灣的歷史文化。

蔡英文 賴清德 葛萊美

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