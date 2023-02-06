博士論文案爭議未了 蔡英文、彭文正都聲請調閱這東西

蔡英文。(本報資料照片)

台灣媒體人彭文正提民事訴訟要求確認蔡英文 總統英國 倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，案件開庭結束，彭委任律師張靜拍桌痛罵法官「混蛋」，被法院依妨害公務罪嫌告發，並依違反律師倫理規範移送懲戒；彭文正為了維護張靜法律利益，聲請交付法庭錄音、錄影光碟，台北地方法院裁准。

彭文正聲請指出，法院去年12月23日判決他敗訴，並在當天記者會發布將張靜以侮辱公務員罪嫌移送台北地檢署，另以違反律師倫理規範移送台東地檢署、台東律師公會、全國律師聯合會懲戒。

彭文正認為，為維護自己和張靜法律上的利益，因去年11月29、30日言詞辯論時間長達約5個多小時，難憑當事人的記憶與筆錄詳細核之，且筆錄均委外轉譯法庭錄音方式製作，許多段落經過編輯組合、未依發言順序轉譯為文字，或有漏未記載法官指正蔡英文律師「原稿不算」、蔡英文律師陳述「有當初送交口試那本的影印本」、「但是我們沒有什麼需要提出的」等言論，顯然筆錄記載與事實不符。

法院指出，彭文正是案件當事人，也在期間內提出聲請，並說明聲請的理由，符合聲請交付法庭錄音、錄影的規定，故裁定准予交付，但內容不得散布、公開播送。

另外，蔡英文也聲請調閱2天言詞辯論期日的法庭錄音、錄影光碟，主張案件言詞辯論期間是由書記官記載訴訟程序要旨，再委外轉譯法庭錄音方式製作筆錄，而筆錄記載是否詳實並未經當事人當庭確認，且言詞辯論時間長達約5小時15分，實在是難憑當事人記憶核實筆錄正確性。

蔡英文聲請理由指出，為了確認委外轉譯法庭錄音製作筆錄是否確實，另因彭文正在自身的頻道以「被告訴訟代理人連元龍律師於當日開庭對其爆粗口、問候其母親，係公然侮辱，要求連元龍律師當庭對其道歉」為題材宣傳，也影響她的名譽，為維護聲請人利益，因此聲請交付法庭錄音、錄影光碟。