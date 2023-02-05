陳文茜憶與星雲大師的最後一面：面對死亡他充滿智慧

陳文茜2019年拜訪星雲大師，那次是兩人最後一次相見。(圖：高雄市觀光局提供)

星雲大師 辭世的消息傳出後，台灣知名主持人陳文茜發文悼念，也憶起2019年探訪大師的情況，沒想到竟成兩人最後一次的相見。

陳文茜提到有次到台北道場演講，是星雲大師親自主持，當時她大吃一驚，因為自認和佛光山沒有太大的淵源，台上星雲大師在介紹她時就説「我對於全球暖化的知識，環境保護的知識都是來自於文茜女士的節目，她是我的老師。所以她的演講，我要親自主持。」而她則再次震驚星雲大師的謙虛。

陳文茜還揭露一個內幕，星雲大師成立「星雲真善美新聞傳播獎」，有一年他們想把最佳貢獻獎頒給她，但評審委員認為她還太過資淺，應該要先給較資深的新聞界前輩，當時星雲大師的弟子告訴她，「我們都好遺憾」，而她則妙回「身外之物，沒有關係」，隔年獎項還是沒有頒給陳文茜，於是星雲大師尊重評審委員，又另設一個獎項，由星雲大師自選得獎者，就是為了把獎頒給她，而之後再也沒有這個獎項。

2019年陳文茜前去高雄佛光山探訪星雲大師，當時他的身體狀況已不佳，她走近大樓時看到星雲大師已站在門口迎接，那時他已生了一場大病，直到兩人到了頂樓辦公室，大師才坐在輪椅上，那時她問大師身體狀況如何，他則回答「對於死亡，我早已準備好了，就怕他們（指弟子們）沒有準備好。」探訪結束後，她原以為就在辦公室道別，沒想到在一樓又見到星雲大師站在門口送客，她趕緊請他回房休息，大師則說「我一定要送別妳，看見妳上車。我們不知道何時才能再次相見。」

沒想到之後因為疫情 關係，星雲大師已不方便見客，而她的身體狀況也愈來愈差，走不了坡路，心中還惦著，等身體好一點，一定要再去拜訪大師，如今星雲大師辭世，她覺得「兩年前他高挺的身體對我揮手，一直揮手⋯⋯面對死亡他充滿智慧。或許他已經知道，那次就是我們此生的訣別。」

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