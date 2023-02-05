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星雲法師辭世 一生致力推動「人間佛教」

中央社／高雄6日電
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師5日離世，享耆壽96歲。(本報資料照片)
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師5日離世，享耆壽96歲。(本報資料照片)

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。中國江蘇出身的星雲法師，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。

根據佛光山資料介紹，星雲法師1927年出生於中國江蘇江都。幼年家貧，12歲陪同母親赴南京尋父未果，途中遇南京棲霞山寺志開上人，禮志開上人為師披剃出家。祖庭為江蘇宜興大覺寺，在1947年自焦山佛學院畢業。

星雲法師1949年遷居台灣，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及「人生雜誌」主編，曾任宜蘭念佛會導師，並開辦台北創辦佛教文化服務處。

1967年，星雲法師在高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」，融古匯今、手訂規章制度、印行「佛光山清規」，將佛教帶往現代化的新里程碑。

開創佛光山後，星雲展開多角化經營，涉足文化、教育、慈善、媒體等事業，在世界各地創設寺院300餘間，並創辦佛教學院、美術館、圖書館、出版社、書局等。

另外，星雲法師也創辦高等學校美國西來大學、台灣南華大學、佛光大學、澳洲南天大學及菲律賓光明大學，5校在2015年整合成為國際性「佛光山系統大學」。

並於1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」），及在台中協辦「全國廣播電台」；2000年創刊「人間福報」，成為第一份由佛教界發行的日報。

近年，星雲法師於大陸宜興復興祖庭大覺寺，捐建中國書院博物館、揚州鑑真圖書館、南京大學佛光樓，成立揚州講壇、星雲文化教育公益基金會，及復建南京天隆寺等，積極推動文化教育，促進兩岸和諧，帶動世界和平。

星雲法師晚年深受疾病所苦，經常進出醫院。2011年因缺血性腦中風送高雄長庚急救，術後恢復良好。但2016年又因出血性腦中風入院，緊急開腦手術移除血塊。中風後，身體狀況漸走下坡，5日傍晚在佛光山辭世。

在星雲法師辭世之前，佛光山已建立接班制度穩定發展，除了第1至3任住持由星雲法師擔任，歷年來有心平、心定、心培等人接掌住持，目前現任住持是第9任心保和尚。

星雲法師 教育 中風

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