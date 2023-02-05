星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師台灣時間5日下午離世，享耆壽97歲。星雲大師中風 後身體走下坡，頻繁進出高雄長庚醫院洗腎，他農曆年前便住進加護病房，入院約3周，病情掌握都在預期中，核心弟子已有心理準備，經與醫療團隊討論，下午3時多搭私家車離開長庚醫院，傍晚5時左右在佛光山上圓寂，親近大師人士說「大師回到他心心念念的地方，走得很安詳」。

星雲近年健康亮紅燈，頻繁高雄長庚醫院，院方有專屬醫療團隊照顧星雲大師健康狀況，由換肝權威陳肇隆擔任醫療團隊召集人。 雖然院方對照顧星雲相當禮遇，但佛光山及星雲大師對醫療過程態度低調，堅持不願占用社會資源，長年醫療支出都是採自費。

一名參與照顧星雲大師的名醫說，星雲待人客氣、慈悲，是令人尊敬的宗教家，為了佛光山的永續發展，真的費心費力，做了非常多的事情，「我們以服務星雲大師為榮，身體的苦難，大師皆自己承擔，清清白白的風骨，令人十分佩服」。這位名醫回憶到，星雲大師意志力強韌，忍耐力一流，他曾告訴醫療團醫師「出家人不怕死」，如今他圓滿走完一生，也算放下人間苦痛。

另一名親近星雲大師人士提到，星雲大師晚年頻繁進出高雄長庚醫院，通常由弟子推著輪椅到醫院洗腎，最近一次入院是在農曆年前，因血壓 不穩定，器官已老化、衰竭，住進高雄長庚醫院加護病房，這次入院，弟子們已有心理準備，住院期間，星雲大師心心念念想回山上，也掛心道場等事務。今天下午3時多，確定放棄醫療，由弟子們接回佛光山，陳肇隆等醫師也陪同到佛光山，送大師回到他最愛的地方。