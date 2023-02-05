一代宗教領袖星雲殞落 韓國瑜回憶1年多前兩人相處點滴

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享壽97歲，弟子們陪在身旁。本報系資料照片

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享壽97歲，弟子們陪在身旁。星雲法師從不避諱表達自己的政治立場，除加入國民黨 外，也曾擔任國民黨黨務顧問、中央評議委員，曾被外界稱為「政治和尚」。不少政治人物與星雲法師素有交情，佛光山也常有政治人物拜會，高雄市前市長韓國瑜 就與星雲法師有不錯私誼。

➤➤➤佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

韓國瑜今晚電話受訪直說「非常震撼、難過」，他說，最近一次碰面是一年多前到佛光山禮佛，大師當時精神狀況還不錯。他說，星雲大師是非常慈悲的長者，一路走來篳路藍縷，不只投身公益，也全力投入教育，栽培非常多人才，身教言教都讓人尊敬。

佛光山原本近日要舉行放天燈活動，原本已號召各分會會長備妥人力，但在活動前幾天突然喊卡，未說明停放原因，知情人士表示，就是因為星雲大師身體有狀況，活動因此取消。

對於這一項訊息，佛光山目前還未對外發布，佛光山與醫療團隊預計今天對外說明，有身邊弟子哀痛表示「不便多說」，間接證實這個噩耗。

國際佛光會中華總會總會長趙怡說，星雲大師近年身體狀況時好時壞，需要洗腎，重要會議上，弟子們會先預錄好大師的影片在場撥放，就是避免他身體勞累。

趙怡說，星雲大師晚年腿部不良於行，但遇到主持會議、接待訪賓等重要場合，還是會堅持要站起來，讓旁人感受到他強韌意志力。

星雲大師生於1927年，是江蘇江都人，幼年家貧，無法繼續學業而輟學。在1949年來台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編「人生雜誌」。1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院，在1967年在高雄開創佛光山，後續在全球創建300多所寺院，包括美國西來寺、澳洲 南天寺、非洲南華寺、巴西如來寺等。

在星雲大師引領下，佛教也更為入世。大師曾說：「人間佛教是佛說的、人要的、淨化的、善美的。」佛教弘法也要與時俱進。佛光山近年在佛法的弘揚上，也走入科技時代，去年「佛光雲宇宙」將元宇宙結合網路弘法，將佛光山真實情境引進數位空間，讓人在線上彷彿身臨其境來到佛光山禮佛、聽經聞法。

星雲大師最有名的「一筆字」，是緣於視力減弱。他曾說，2009年時因病影響視力，不能看書、也不能看報紙，想到一些讀者、朋友、團體經常要他簽名，所以就寫字。因為眼睛看不到，只能算好字與字之間的距離有多大的空間，一蘸墨就要一揮而就。如果一筆寫不完，第二筆要下在哪裡，就不知道要從什麼地方開始了。只有憑著心裡的衡量，不管要寫的這句話有多少個字，都要一筆完成，才能達到目標，所以他就定名叫「一筆字」。