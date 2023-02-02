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綠委：蕭美琴是優秀政治工作者 搭配賴清德是適當人選

記者林銘翰／台北即時報導
台駐美代表蕭美琴。(美聯社)
台駐美代表蕭美琴。(美聯社)

台灣民眾黨前立委蔡壁如昨天說，駐美代表蕭美琴深受美方信賴，傳聞民進黨不管是由誰出線戰總統，搭檔的副總統都是蕭美琴。民進黨立委王定宇今天表示，蕭美琴在美國的表現備受肯定，未來不管是擔任駐美代表，或者是要搭配選舉，「她都一定是個稱職、適當的人選」。

台副總統賴清德被視為代表民進黨參選2024年總統的熱門人選，近期傳出民進黨不論最後推派誰參選總統，副總統搭檔將是蕭美琴。

王定宇今天受訪時說明，蕭美琴在美國的表現備受肯定，更被美國喻為是各國駐美大使當中最亮眼、最有影響力的一位，這不僅是對蕭美琴工作表現的肯定，也是美國各界對台美關係的肯定。

王定宇指出，這幾年台灣跟美國各個層級政府單位的互動，正式而且公開，甚至在國防年度授權法案納入「台灣政策法」，更把台灣安全列為美國國防預算支出的項目之一，其他在軍事、安全及外交合作的法案也都陸續通過，顯示台美關係的建構不僅在理念，而是基於共同價值、建立在法律基礎之下。

王定宇還說，近期美國重要人士訪台絡繹不絕，蕭美琴在台美關係、外交事務上的傑出貢獻有目共睹，「我想大家都可以看得到」。

王定宇表示，有人認為蕭美琴很適合搭配賴清德參選正副總統，「我想這個是言之過早」，因為民進黨的總統提名還沒有開始作業，所以在總統還沒有提名就討論副總統人選，他認為言之過早。

王定宇強調，蕭美琴是一位傑出的政治工作者，不管是過去在立委任內，還是她擔任駐美大使期間，蕭美琴都是一位傑出的女性政治工作者，更是台灣重要的政治資產，所以未來不管是擔任駐美代表、其他政府職位或者搭配參選，「她都一定是一個稱職、適當的人選」。

不過，王定宇也說，賴清德是否會選擇蕭美琴搭配參選，這個要尊重當事人的選擇，目前過多的臆測既無根據，也沒有任何實質的意義。

民進黨 賴清德 提名

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