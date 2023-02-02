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英澳聲明 強調反對片面改變台海現狀、深化對台關係

中央社倫敦2日專電
英國外交大臣柯維立(左起)、澳洲外長黃英賢、英國國防大臣華勒斯與澳洲防長馬勒斯。(美聯社)
英國外交大臣柯維立(左起)、澳洲外長黃英賢、英國國防大臣華勒斯與澳洲防長馬勒斯。(美聯社)

英國澳洲外交和國防部長年度會議AUKMIN今天發布會後聯合聲明，除了一如去年強調台海和平穩定的重要性，今年新增反對任一方片面改變台海現狀，並將致力深化與台灣在各領域關係。

AUKMIN去年首度在會後聯合聲明提及台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題，並支持台灣有意義參與國際組織，也就是支持台灣在資格不限於「國家」的組織成為會員，反之則以觀察員或來賓身分參與。

與去年相較，今年的聲明新增英、澳「重申共同反對台海現狀遭單方面改變」，以及「重申願意持續與台灣深化在經濟、科學、貿易、科技和文化領域的關係」。

此外，在支持台灣有意義參與國際組織方面，今年的措辭較以往強烈，由去年的「表達支持」調整為「承諾將一同合作支持」台灣。

AUKMIN於昨、今兩天舉行，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）及防長馬勒斯（Richard Marles）與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）及國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在倫敦和位於英格蘭東南部的軍港城市朴茨茅斯（Portsmouth）會晤，並視察澳洲部隊在英國協助訓練烏克蘭志願兵。

聯合聲明提到，英、澳將共同致力塑造一個安全和平的世界，確保爭端解決的依據是「規則」，而不是力量或國家大小，一如俄羅斯對烏克蘭違法、不道德的無端侵略行動所展示。

此外，英、澳強調共同確保印太區域開放、穩定、繁榮的重要性，以及主權、人權和國際法必須獲尊重；所有國家都有必要「負責任地管控戰略競爭」。英、澳同意，一同協力增進印太區域各國的韌性，十分重要。

聲明指出，有鑑於印太區域及全球在經濟領域的戰略挑戰日增，英、澳將建立「經濟安全對話」（Economic Security Dialogue），以強化雙邊協調合作。澳洲並表達支持英國儘速加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

安全事務合作是AUKMIN會談一大重點。聲明提到，英、澳將強化合作對抗資訊戰，包括受他國政府資助的資訊戰，並透過英、美、澳2021年締結的三方安全夥伴關係（AUKUS）加速發展先進軍事科技、增進相互操作和聯合作戰能力。

聲明並指出，英、澳將在印太區域一同增進網路及關鍵科技安全，包括強化網路領域的嚇阻力、主導相關領域的規則制定。

英、澳也將合作促進印太區域的海上安全，包括由英國提供太平洋島國相關訓練、增進英國軍事工程和管理人員參與澳洲武裝部隊在印太區域執行的基礎設施建設計畫。

在中國相關內容方面，英、澳重申「強烈反對」在南海的軍事化以及任何脅迫或破壞穩定的行為，並強調必須確保各國得以在南海行使符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）的自由和權利，包括航行和飛越自由。

聲明也對新疆嚴重的人權侵害事件表達「嚴正關切」，對香港的自治、權利和自由持續遭侵蝕表達「深重關切」，並敦促中國遵守國際法定義務。

英、澳並承諾將在印太區域，特別是東南亞和太平洋島國，強化雙方與相關國家在基礎建設、能源轉型、氣候變遷等領域的合作，並提高相關投資。

AUKMIN在英國、澳洲輪流舉行，2024年的地主國是澳洲。

英國與澳洲外交和國防部長年度會議AUKMIN發布會後聯合聲明。左二為澳洲外長黃英...
英國與澳洲外交和國防部長年度會議AUKMIN發布會後聯合聲明。左二為澳洲外長黃英賢。(美聯社)

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