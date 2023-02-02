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賴清德出席馬來西亞之夜 盼馬國支持台灣加入CPTPP

記者丘采薇／台北即時報導
台副總統賴清德今晚間出席「馬來西亞之夜暨癸卯年新春團拜」。圖／台總統府提供
台副總統賴清德今晚間出席「馬來西亞之夜暨癸卯年新春團拜」。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德今晚間出席「馬來西亞之夜暨癸卯年新春團拜」，他感謝馬來西亞台商總會深耕國際，成為台灣對外貿易非常重要的管道，並勉勵各界共同合作，讓台灣在面臨全球不景氣的衝擊時，能夠把傷害降到最低，讓台灣民眾生活更好。

賴清德致詞時表示，馬來西亞台商總會會員們在馬來西亞的奮鬥都相當有成就，也帶動了馬來西亞經濟發展，提供就業機會，更難得的是，在馬來西亞地方或社會有需要時，有錢出錢、有力出力，贏得馬國各界肯定，讓馬來西亞跟國際社會見證台灣是世界上一股正面、積極的力量。

賴清德感謝馬來西亞台商總會深耕國際，成為台灣對外貿易非常重要的管道。台灣跟馬來西亞之間貿易的總總關係，基本上都是大家共同努力的結果，各位的成功也是台灣對外貿易經濟的成就，這一點台灣一定要感謝大家，他並感謝該會敦請馬來西亞政府支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的行動。

賴清德指出，蔡英文總統上任後推動的新南向政策，已經有相當的成果。2021年台灣對中國的投資金額大概是50億美元左右，但同年台灣對新南向國家的投資，已經超過50億美元，換句話說，東南亞市場已是台商對外投資最主要的市場。另外，政府也希望能跟台商共同合作，解決台商在新南向國家投資時面臨的種種問題，政府最近也積極完成了跟菲律賓、越南、印度等國家重簽投資保障協定，就是希望大家在布局全球的時候，也能夠得到政府的支持，和該國法律上面的保護，讓整體對外貿易能夠持續成長。

賴清德表示，目前政府也積極地爭取加入CPTPP，除了邀請美國、日本、馬來西亞等會員國對台灣給予支持外，我方也已經遞件正式申請加入，行政院也會積極解決各項入會問題，讓台灣可以融入區域經濟，特別是在全球產業鏈重組時，不至於被排除在外。

賴清德也談到，台灣跟美國已經重啟TIFA（貿易暨投資架構協定）談判，希望在「台美科技貿易暨投資合作架構」或「台美21世紀貿易倡議」這兩個基礎上，加強與美國的貿易關係，盼最終台灣可以跟美國簽訂雙邊投資協定或是雙邊貿易協定等，讓台灣經濟在步入世界的時候，不僅可以在東南亞發光發熱，藉由大家的力量，也可以在北美洲或者世界更廣的地方，有更多的斬獲，這是台灣未來面對國際貿易時所做的總總布局。

賴清德指出，目前世界上主要的國際金融研究機構都預測，2023年景氣不會太好，蔡英文也針對這種狀況做了相關指示，會特別去減輕基層民眾生活負擔、穩定民生物價和調整產業體質，讓台灣整體產業更具有競爭力。他也勉勵各界共同合作，讓台灣在面臨全球不景氣的衝擊之下，能夠把傷害降到最低，讓台灣民眾生活更好。

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