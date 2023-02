聯電創辦人曹興誠。記者胡經周/攝影

聯電前董事長曹興誠去年恢復中華民國 國籍,放棄新加坡 國籍,他今天宣布終於拿到新加坡國籍放棄證明書。

曹興誠去年8月宣布捐出新台幣30億元(約1億美元),加強國防。而他當時是新加坡籍,引起不少議論,後來決定恢復中華民國國籍,放棄新加坡國籍。

曹興誠去年9月在國際記者會中公開展示他的新身分證,表示對於恢復中華民國國籍感到興奮,並說以後將和所有勇敢的台灣同胞站在一起,對抗中共侵略,保衛國士,讓台灣永遠和美國一樣,成為自由之地和勇者之鄉(The land of the free and the home of the brave)。

由於放棄國籍,要有一些前置作業,然後提出書面申請,經過審核後才能取得證書,過程需要幾個月的時間。期間,曹興誠遭受攻擊、誹謗。

曹興誠今天在臉書 發文表示,接到新加坡駐台辦事處通知,前去領取放棄國籍證明書。

曹興誠先前說,以前會入籍新加坡是為了逃避司法迫害,因為檢察官可以折磨人一輩子,即便和艦案贏了,也不要太鐵齒。