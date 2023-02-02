汪傳浦家族「拉法葉案」不法所得 台終於追回第一筆1100萬美元

台灣國庫將追回第一筆已故軍火商汪傳浦家族海外不法所得約1100萬美元。圖為拉法葉艦。(本報系資料照)

台灣法務部協助追繳跨國犯罪所得傳重大斬獲，法務部表示，列支敦斯登台北時間今天將所凍結涉及拉法葉艦採購弊案的已故軍火商汪傳浦家族海外不法所得3.3億元(新台幣，約1103萬美元)匯入台北地檢署的外幣專戶，由檢方執行後續沒收事宜。

拉法葉購艦案是台灣前總統陳水扁 上任後宣示「動搖國本」也要查辦的案件，3.3億元則是法務部自2011年起透過司法互助向歐洲各國請求凍結汪家海外資產後，第一筆成功追回的海外犯罪所得。

法務部今天說，此筆款項得以追回，是經過政府多年努力與他國建立並維繫良好國際合作管道的成果，最終經由外交部、駐瑞士台北文化經濟代表團協助與友邦列國共同努力得以實踐。

2011年間，歐洲有媒體報導揭露汪家海外有異常鉅額資金流入，經法務部協助最高檢察署向各國尋求司法互助凍結汪家海外資，其中，列國在2006年9月同意凍結汪家的海外帳戶。

同時間，拉艦案被告前海軍上校郭力恆、軍火商汪傳浦及汪妻葉秀貞等，因涉犯貪汙治罪條例共同收取回扣罪，汪傳浦的4名子女共犯幫助收取回扣罪，由檢方起訴，不過，汪傳浦與家人長期逃匿國外，經法院發布通緝 未歸案。

法務部指出，汪家坐擁鉅額不法所得，家族成員名下帳戶及資產遍及數國，使不法所得追回極為艱難；2016年7月1日刑法單獨宣告沒收新制施行後，最高檢察署即向法院聲請宣告沒收，經最高法院於2019年、2011年間分別裁定確定本案應沒收犯罪所得本金共4億8719萬餘美元。

此後，法務部因此取得請求他國返還汪家海外不法所得的法律基礎，並由國際及兩岸法律司居中聯繫，協助台北地檢署於2021年9月間、2022年2月正式向列國請求返還所凍結之汪家資產。