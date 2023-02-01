台灣新冠肺炎降級、改類 指揮中心曝最佳時間點

台灣指揮中心發言人莊人祥表示，WHO預計4月開會，屆時可能就會宣布解除新冠肺炎公衛緊急狀態；國內以5、6月降級為努力方向。圖／台指揮中心提供

美國和日本日前都相繼宣布，將於五月將新冠肺炎 解除公衛緊急狀態 ，但世界衛生組織（WHO ）昨天則宣布新冠肺炎仍維持全球最高警戒級別。台灣國內新冠肺炎降級規畫是否受WHO影響延後，指揮中心發言人莊人祥表示，WHO預計4月會再開會，屆時可能就會宣布解除；國內以5、6月降級為努力方向。

日本預計於5月8日將新冠肺炎從現在的「第2類法定傳染病」調降為與季節性流感相同的「第5類」，將一併改變對確診者與密切接觸者的「行動限制」、「統計感染者人數」等規定。美國則預計5月11日結束新冠肺炎「國家級緊急狀態」。

世衛昨天發布的聲明則指出，世衛秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）在會議後表示「決定這起事件（新冠肺炎）依舊是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。

莊人祥表示，雖然WHO並未解除PHEIC，但在會議中也說明現在已是轉折點，4月底會再開會，預期到時就會解除。

他說，由於美國、日本都將在5月陸續改類和解除緊急狀態，國內的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」也到6月底而已，和國際間降級的時間點類似，因此國內改類、降級的時間點落在4到6月都有可能。目前5、6月是努力方向，以6月的可能性最大。