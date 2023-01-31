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「人類自由指數」台灣排名14亞洲第一 美國23 中國152

編譯田思怡／即時報導
2022人類自由指數（HFI），台灣在全球165國中，以8.44分排名第14，亞洲排名第一。圖為台北櫻花盛開，吸引民眾觀賞。（歐新社）
2022人類自由指數（HFI），台灣在全球165國中，以8.44分排名第14，亞洲排名第一。圖為台北櫻花盛開，吸引民眾觀賞。（歐新社）

美國智庫「加圖研究所」（Cato Institute）與加拿大智庫「菲莎研究所」（Fraser Institute）近日公布2022人類自由指數（HFI），台灣在全球165國中，以8.44分排名第14，亞洲排名第一，大幅領先全球排名152的中國，中國得分5.22，滿分為10分。

加圖研究所指出，HFI測量個人和經濟自由，個人自由包括法治、安全、身分認同、選擇伴侶的自由、行動、言論、宗教和集會自由等。經濟自由包括個人做經濟決定的自由。

雖然是2022年最新報告，但依據2020年的數據。

排名第一的仍為瑞士，接下來為紐西蘭、愛沙尼亞、丹麥、愛爾蘭、瑞典、冰島、芬蘭、荷蘭與盧森堡。

加拿大因2020年新冠疫情的限制措施，從上次排名第9，掉到第13名。

報告指出，受疫情影響，從2019年到2020年，全球94.3%人口失去自由，自由度下滑79%。

最不自由的五國是埃及、伊朗、委內瑞拉、葉門和敘利亞。

其他主要國家排名為日本(16)、德國(18)、英國(20)、美國(23)、南韓(30)、法國(42)、阿根廷(74)、南非(77)、巴西(80)、烏克蘭(89)、印度(112)、俄羅斯(119)、奈及利亞(124)、土耳其(130)、中國(152)、沙烏地阿拉伯(159)。

疫情 加拿大 瑞典

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