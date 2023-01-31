台新任行政院長陳建仁：閣揆是最後政務公職

台灣行政院31日舉行新卸任院長交接典禮，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任院長蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。記者林澔一／攝影

台灣新卸任閣揆31日交接，「陳上蘇下」，新任行政院長陳建仁強調，閣揆將是他人生最後一個政務公職，接下重擔只有一個信念，就是全力以赴、沒有懸念，未來的475天，行政團隊都要上緊發條，為人民和下一代打造溫暖堅韌的台灣。

陳建仁1日拜會立院朝野黨團

陳揆上任後，下午先率行政院副院長鄭文燦拜會立法院長游錫堃，聚焦普發現金相關法制程序；隨後再赴中央流行疫情 指揮中心視察，聽取指揮官王必勝專案報告。

針對民眾關心政府何時可以「發現金」，陳建仁說，經過沙盤推演，特別條例草案2月17日表決，加上總統公告、審查特別預算 等時程，最快大概要到4月份，他希望立院朝野黨團能善體民意，盡速讓條例與預算通過。陳建仁1日將繼續拜會立法院朝野黨團。

陳建仁31日在副總統賴清德 監交下，收下閣揆印信，卸任院長蘇貞昌結束4年多任期。巧合的是，4年前蘇貞昌從當時卸任行政院長賴清德手中收下印信，監交人正是當時副總統陳建仁。

卸下閣揆重任的蘇貞昌一派輕鬆，致詞時更笑對陳建仁說：「你的苦日子要開始囉！」蘇也透露，蔡英文總統提醒他以後還是要接電話，「我頓一下說，放心，處江湖之遠，我還是會憂其君」。

陳建仁致詞表示，過去在政院三度擔任監交人「輕鬆多了」，31日接下印信，沉重的責任就落在肩上，戰戰兢兢、如履薄冰，還不足以形容現在的心情。

他除感謝蘇貞昌4年期間穩定政局，有感施政、推動建設、領導防疫，也勉勵閣員，作為人民公僕，真正的權力就是服務，權力愈大責任也愈大，如同聖經所說「你們中間誰要為首的，就要做眾人的僕人」。

核定淨零計畫首份公文

陳建仁說，行政團隊不僅要帶大家走過難關，更要讓台灣下個10年，有面對挑戰的堅韌性及持續領先的競爭力；面對嚴峻的全球經濟變局和國際通膨，台灣社會照顧體系必須更加周延，目標就是要減輕人民負擔，安定社會民心，讓國民都能受到溫暖照顧，帶著自信微笑，在國家前進的步伐上攜手同行，並肩合作。

賴清德則期盼，透過陳建仁溫暖關懷、無私奉獻的精神，成為地上的鹽、台灣的光，讓台灣持續進步。

陳建仁完成交接後，隨即主持臨時行政院會，並核定第一份公文「淨零排放路徑112至115（2023至2026）綱要計畫」，總經費約743億元，期程4年。

在野黨質疑抄襲、借調

陳建仁在臨時行政院會對團隊提出幾項要求，包含行政團隊要即刻上路，分秒為民眾服務、對政策要有完整論述能力，避免美意被誤解，並請9位政委協助跨部會協調。

不過，在野黨仍質疑陳建仁當年掛名投書國際期刊，被期刊編輯指稱涉嫌抄襲一事，以及未放棄中研院的高薪俸「借調」出任閣揆。