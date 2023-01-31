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台立院副院長訪泰國 致謝湄州大學頒授榮譽博士學位

記者游振昇／台中即時報導
台立法院副院長蔡其昌（左五）回訪泰國，致謝湄州大學頒授「觀光發展」榮譽博士學位。圖／蔡其昌服務處提供
台立法院副院長蔡其昌（左五）回訪泰國，致謝湄州大學頒授「觀光發展」榮譽博士學位。圖／蔡其昌服務處提供

台立法院副院長蔡其昌昨天應邀到泰國清邁湄州大學訪問，回報湄州大學校長Weerapon Thongma代表泰國皇室Chulabhorn朱拉蓬公主，在2019年11月21日到立法院頒贈「觀光發展」榮譽博士給他。

昨天的回訪行程由總統府國策顧問柯富揚、立委張廖萬堅及台灣駐泰國大使莊碩漢博士陪同，並對師生做觀光政策與發展演講，獲熱烈迴響；蔡其昌等人也和泰國清邁的台商交流，傾聽台商們的需求及感謝台商們對台灣的長期支持與貢獻，盼與大家共同努力，繼續努力促進雙方的交流。

蔡其昌到泰國清邁訪問，為回報湄州大學校長Weerapon Thongma代表泰國皇室Chulabhorn朱拉蓬公主於2019年11月21日到立法院頒贈「觀光發展」榮譽博士給他，泰國為觀光大國，在亞洲排名第一，世界排名第四；泰國於疫前2019年約有 4000萬觀光客，觀光收支為605億美元，占泰國 GDP約 20%。

蔡其昌從政以來協助台灣觀光業者發展國際觀光，也協助許多泰國學生到台灣留學、工讀與實習，解決台灣旅行業者新南向的人才問題，因此獲頒泰國湄州大學觀光發展榮譽博士並獲邀回校演講；蔡其昌演講後，應邀參觀湄州大學校園，他稱讚Weerapon Thongma校長推動校務發展。

台立法院副院長蔡其昌（中）回訪泰國，致謝湄州大學頒授「觀光發展」榮譽博士學位。圖...
台立法院副院長蔡其昌（中）回訪泰國，致謝湄州大學頒授「觀光發展」榮譽博士學位。圖／蔡其昌服務處提供

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