台灣府院新人事宣誓 行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞

行政院長上午交接，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任的蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。(記者林澔一/攝影)

蔡英文總統今天上午主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。宣誓儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡總統逐一向宣誓人致意。副總統賴清德 、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、國家安全會議秘書長顧立雄等均在場觀禮。

宣誓人員尚包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、政務委員林萬億、張景森、政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員吳澤成、政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、鄧振中、羅秉成、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、李永得、黃致達、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人陳宗彥。