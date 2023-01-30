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台灣府院新人事宣誓 行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞

記者丘采薇／台北即時報導
行政院長上午交接，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任的蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。(記者林澔一/攝影)
行政院長上午交接，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任的蘇貞昌（左）與新任院長陳建仁（右）交接印信。(記者林澔一/攝影)

蔡英文總統今天上午主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。宣誓儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡總統逐一向宣誓人致意。副總統賴清德、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、國家安全會議秘書長顧立雄等均在場觀禮。

宣誓人員尚包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、政務委員林萬億、張景森、政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員吳澤成、政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、鄧振中、羅秉成、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、李永得、黃致達、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人陳宗彥。

另包括內政部長林右昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、財政部長莊翠雲、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、經濟部長王美花、交通部長王國材、勞動部長許銘春、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、衛生福利部長薛瑞元、行政院環境保護署署長張子敬、文化部長史哲、數位發展部長唐鳳、大陸委員會主任委員邱太三、金融管理監督委員會主任委員黃天牧、海洋委員會主任委員管碧玲、僑務委員會委員長徐佳青、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬、原住民族委員會主任委員夷將拔路兒、客家委員會主任委員楊長鎮、行政院主計總處主計長朱澤民、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、國立故宮博物院院長蕭宗煌、行政院原子能委員會主任委員張靜文、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮。

總統府31日上午舉行「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員...
總統府31日上午舉行「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長陳建仁（左起）、總統府秘書長林佳龍與行政院副院長鄭文燦宣誓就職。(中央社)

教育部 賴清德 原住民

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