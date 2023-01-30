蔡英文與捷克總統當選人已通電話 路透稱「外交突破」

捷克總統當選人帕維爾。（歐新社）

斯洛伐克通訊社30日報導，捷克總統當選人帕維爾的發言人表示，帕維爾30日已與台灣的蔡英文 總統通電話。

這篇發自捷克首都布拉格的報導說，這名發言人只證實帕維爾和蔡英文通過電話，但沒有提供通話細節。

帕維爾曾在接受捷克公廣「捷克電台」專訪時表明，他支持捷克和其主要外資之一的台灣往來。但他主張，捷克政府遵守的「一中政策」，應該用「兩制」的原則（一中兩制）補充。

帕維爾說明，台灣是另一套制度，若捷克與台灣有特殊關係，那也沒錯，和台灣保持活躍的商業、可能還有科學上的關係，當然符合捷克的利益。

路透30日報導認為，由於台捷缺乏正式關係，蔡英文與帕維爾通話「非比尋常」，是「外交突破」，此一意想不到的外交成功，很可能激怒北京 。前總統川普2016年當選後不久，蔡英文亦曾與他通話，引發北京抗議。

捷克媒體Seznam Zpravy日報導，台灣企業在捷克創造約2萬4000個工作機會，尤其是富士康。捷克企業意識到，有必要尋找中國以外的合作夥伴，例如東南亞 的越南、北非及拉丁美洲。捷克全國工業總會副會長史皮卡提到，歐洲「已不夠了」，捷克有必要將目光投向別處，而且人權與貿易可以結合。

中國外交部30日說，已跟捷克政府聯繫，確認蔡、帕要通話是否屬實，中方盼捷方恪守「一中原則」。

捷克總統任期五年，連選得連任一次，帕維爾預定3月就任。