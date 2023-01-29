狗為何會啃食主人遺體？作家：出發點是愛

法醫對狗為何會啃咬人類遺體作出解釋。示意圖。(Photo by Pauline Loroy on Unsplash)

台中市一名21歲女子，除夕在男友家中猝死 ，遭飼養的五隻狗啃咬臉部、喉嚨；原本有人懷疑她是寵物狗咬死，但驗屍結果出爐後，發現是女子往生後才遭啃咬。作家顏擇雅昨日在臉書 提到，這讓她想起一本書，書中有一張就解釋了為何狗會啃咬主人遺體。

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這本名為《科學詭案調查局》(Gory Details: Adventures from the Dark Side of Science)的書中提到，當寵物狗在屋內嚙咬主人屍體時，73%的案例都咬過臉部；一種可能的解釋是，寵物先是以舔或推的動作，企圖幫助或喚醒失去意識的主人，但發現主人沒有任何反應之後，動物的情緒可能開始陷入恐慌，行為也變得狂亂，導致啃咬出現。

很多人以為狗只有在飢餓時才會啃食主人遺體，但法醫否定了這個說法；雖然有些動物是為了存活才吃死掉的主人，但一些鑑識報告也顯示，有些遺體遭狗啃咬的現場，還留有充足的狗糧及其他食物。

另一位法醫人類學者則表示，狗一旦咬下，就很容易跳到吃：「所以狗不見得是想要吃東西，而是嚐到血的味道後，刺激了食慾。」

法醫說，就算狗在肚子餓前就可能會啃咬人的屍體，但那不表示牠們對人類沒有感情；相反地，狗拚命試著喚醒死去的主人，顯示失去人類伙伴對牠們來說是很大的創傷。