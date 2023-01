狗為何會啃食主人遺體？作家：出發點是愛

法醫對狗為何會啃咬人類遺體作出解釋。示意圖。(Photo by Pauline Loroy on Unsplash)

台中市一名21歲女子,除夕在男友家中猝死 ,遭飼養的五隻狗啃咬臉部、喉嚨;原本有人懷疑她是寵物狗咬死,但驗屍結果出爐後,發現是女子往生後才遭啃咬。作家顏擇雅昨日在臉書 提到,這讓她想起一本書,書中有一張就解釋了為何狗會啃咬主人遺體。

這本名為《科學詭案調查局》(Gory Details: Adventures from the Dark Side of Science)的書中提到,當寵物狗在屋內嚙咬主人屍體時,73%的案例都咬過臉部;一種可能的解釋是,寵物先是以舔或推的動作,企圖幫助或喚醒失去意識的主人,但發現主人沒有任何反應之後,動物的情緒可能開始陷入恐慌,行為也變得狂亂,導致啃咬出現。

很多人以為狗只有在飢餓時才會啃食主人遺體,但法醫否定了這個說法;雖然有些動物是為了存活才吃死掉的主人,但一些鑑識報告也顯示,有些遺體遭狗啃咬的現場,還留有充足的狗糧及其他食物。

另一位法醫人類學者則表示,狗一旦咬下,就很容易跳到吃:「所以狗不見得是想要吃東西,而是嚐到血的味道後,刺激了食慾。」

法醫說,就算狗在肚子餓前就可能會啃咬人的屍體,但那不表示牠們對人類沒有感情;相反地,狗拚命試著喚醒死去的主人,顯示失去人類伙伴對牠們來說是很大的創傷。