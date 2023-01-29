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2025中美交戰？ 江啟臣：政府要評估美國內政

記者劉宛琳／台北即時報導
江啟臣說，一旦衝突或戰爭發生，政治都只是收尾，如同現在的烏克蘭一樣。本報系資料照片
江啟臣說，一旦衝突或戰爭發生，政治都只是收尾，如同現在的烏克蘭一樣。本報系資料照片

NBC新聞報導，美國空軍一名四星上將27日向麾下軍官發出備忘錄，預測美國與中國將2025年交戰，台灣會有危險。國民黨前主席、立委江啟臣今天在旅美學者翁履中的直播節目上表示，是否會發生難以預料，不過政府除了軍事上的準備，應在政治上積極避戰；並以借鏡烏俄戰爭，在期待美國幫台灣時，應去評估美國「內政」如何看待此事。

江啟臣表示，這位將軍是在發出一些訊號，但是否如他所預測的這麼準，目前很難預料；目前共機擾台的頻率，在台海無中線的情況下，何時可能會擦槍走火無法預料。

➤➤➤美上將估2025美中開戰 台灣恐是引爆點 「希望我是錯的」

江啟臣說，除了軍事上的準備，政治上如何積極避免更重要。國人對美中台情勢的憂心，就在於只看到軍事上的準備，但對於維持和平的準備政府做了什麼？大家看不到，因此沒信心，對政府不信任。

「政治應該永遠走在軍事前面，才能去避免衝突的發生」，江啟臣說，一旦衝突或戰爭發生，政治都只是收尾，如同現在的烏克蘭一樣。

而美國智庫「蘭德戰略研究中心」近日公布「如何避免長期戰爭：美國政策及俄烏衝突軌跡」的報告，認為俄烏戰爭的性質已從烏克蘭維持獨立轉變為俄烏兩方對領土的爭奪，若俄烏戰爭演變成長期戰爭，將不利於美國的利益，報告中更提及美國能夠結束戰爭的4個步驟。

對此，江啟臣表示，國際政治是現實的，因為大家都有內政的考量，內政會決定外交和對外政策，不管軍事、國防、貿易、勞工都會受到影響。俄烏戰爭初期，美國社會支持烏克蘭，反對俄羅斯侵略，但回到國家利益現實考量，都會隨著戰爭的拖延有很大的變化，包含投入的資源，也就是美國的軍援和財政的支出，國會議員也會有壓力，如同美國後來撤軍阿富汗

江啟臣說，這也可以給台灣提供參考，當我國在期待他國給予幫忙時，必須要充分考量他國的內政是怎麼看待這件事；從承平時期到最糟的狀態，尤其是美國的內政如何看待這件事情。國安團隊應該去評估，才能知道現在該採取什麼樣的做法，才能確保國家的安全和未來。

江啟臣 烏克蘭 阿富汗

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