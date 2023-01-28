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游錫堃31日訪美 將於國際宗教自由峰會發表演講

中央社／台北29日電
台灣立法院長游錫堃將於31日訪美。（本報資料照片）
台灣立法院長游錫堃將於31日訪美。（本報資料照片）

台灣立法院長游錫堃拚國會外交，將於31日下午啟程訪美，除受邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會。

知情人士表示，游錫堃原本訪美行程規畫約為9天，但考量到新內閣成員產生、立法院正式開議日協商，以及將審查攸關發現金的全民共享特別條例草案及特別預算案等，因此將行程壓縮至2天，將於2月3日凌晨從紐約啟程返台。

雖受疫情影響，游錫堃仍努力拚國會外交，曾組團出訪歐洲會晤至少4位議長、9位副議長、52位議員及17位地方官員，強化與歐洲國家間之連結；去年11月，游錫堃也組團訪問日本國，加強台日國會議員之夥伴關係，以增進印太地區的和平穩定。游錫堃自評，至少繳出一張及格的成績單。

此外，游錫堃於去年11月在立法院接見國際宗教自由秘書處主席馬恩扎（Nadine Maenza）等人；馬恩扎當時除邀請游錫堃出席今年1月底的國際宗教峰會，也提到規畫於今年5月，在台灣舉辦國際宗教自由高峰會，邀請游錫堃能撥冗蒞臨，期盼藉由台灣值得分享的民主自由人權發展經驗，呼籲世界的價值同盟國家一同關注中國的民主發展與宗教自由，一起堅定反對全球一切形式的威權。

立法院法定會期將於2月1日展開，知情人士表示，游錫堃將於1月31日下午啟程赴美國華府，2月1日上午出席國際宗教自由峰會並發表演講，2月2日上午也將出席一年一度的「國家祈禱早餐會」。

國家祈禱早餐會是美國華府的重要活動，通常美國總統會率閣員參加，而副總統賴清德於2020年以副總統當選人的身分，赴美參加國家祈禱早餐會，顯示台美之間近年所累積的堅實互信基礎，游錫堃這次受邀前往參加，會與哪些美國重要政界人士會面，值得持續關注。

華府 賴清德 疫情

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