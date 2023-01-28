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獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

記者曾健祐／台中即時報導
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台中市一名21歲黃姓女子，除夕在張姓男友家中猝死，還遭飼養的五隻狗啃咬臉部、喉嚨，張男回家發現時，一度以為黃女遭狗攻擊致死，警方獲報赴現場勘查，排除有外力介入，檢察官會同法醫解剖相驗，發現黃女生前有洗腎、癲癇等疾病，研判可能當天身體不適猝逝後才遭愛犬啃食。

台中第一分局調查，黃女本月21日除夕當晚，先和張男回南投老家吃年夜飯，兩人約7點多開車返回西區的租屋處後，黃女自行回房間內休息，擔任司機的張男再外出工作載客，張男晚上近10點回家進房時，發現女友躺在床上動也不動，四周圍繞五隻寵物犬。

警方調查，黃女的眼皮、下巴都有被啃咬痕跡，但因死亡時間不長，軀幹、胸腹等均完整，並無臟器外露，目視發現其中一隻英國鬥牛犬的嘴部周圍有疑似血跡，懷疑是遭鬥牛犬啃咬，隨後通知鑑識人員到場進行細部蒐證。

警方發現，黃女租屋處一共養了五狗一貓，包括兩隻法鬥犬、一隻英國鬥牛犬、一隻獒犬混種黃金獵犬及一隻米克斯犬等，懷疑寵物可能飢餓，才會啃食主人遺體。

由於張男起初以為女友遭寵物犬攻擊咬死，但警方到場勘查，發現黃女四肢並無抵抗、掙扎傷勢，現場也沒有外力破壞、入侵痕跡，且黃女最近兩周內有洗腎，由於洗腎後會併發癲癇症，平時有服用癲癇及肝病藥物，研判是因病猝死。

台中地檢署檢察官解剖認定，黃女應是猝死後才遭動物啃咬，導致面部及前喉部有撕裂傷，目前法醫已抽驗血液樣本，鑑定確切死因，家屬也對死因沒有意見。

猝死 英國 檢察官

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