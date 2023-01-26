蔡英文布局新國安團隊 美方是關鍵

蔡英文總統（中）由國安會秘書長顧立雄（左二）等人陪同，到高雄嶺口營區慰勉陸軍特指部特三營官兵。(圖：總統府提供)

總統府昨晚宣布國安團隊新人事，下周可望就定位。一般外界所知的國安團隊，包含國安會秘書長、國安局長、國防部 長、退輔會主委、陸委會主委、外交部長、海洋委員會主委、海巡署長等八大高階人事；由於台美合作密切，美方意見也是影響蔡英文總統布局國安團隊組合的因素。

外交、國防、國安、兩岸等首長屬總統職權，因應2024年前詭譎多變的台海情勢，蔡總統親自整合國安團隊。總統府證實國安局長陳明通向蔡總統請辭將卸任，遺缺將由外交部次長蔡明彥接任；另據透露，民進黨 立委管碧玲掌海洋委員會主委。至於日前傳出異動的國防部長邱國正、外交部長吳釗燮，如今仍待定案。

近年兩岸情勢嚴峻，台美在軍事、情報合作上愈見頻繁，蔡政府執政後，首見外交涉入國防事務，部分如岸置魚叉飛彈等對美軍事採購；而美方關切強化後備戰力、兵役延長等，也曾透過外交體系直達府院。蔡明彥歷任陸委會諮詢委員、國安會副秘書長等職務，專長為國際戰略、中共軍事、對美政策、外交與安全決策等領域，深受蔡總統信任。

眾所關注國防部長一職，外界推測邱國正將卸任轉任國防安全研究院，接任人選傳出國安會諮委黄曙光、參謀總長陳寶餘、國防大學校長劉志斌。但軍方盛傳，因邱力推兵役延長政策到位，此時卸任恐引外界揣測，一動不如一靜。

退輔會方面，主委馮世寬雖曾因健康因素入院治療，但癒後狀況佳，積極行走於各榮家慰問；副主委李文忠積極任事，備受榮民好評，是目前最穩定的部會體系。退輔會近年積極建構獨立與美退伍軍人甚至國會的溝通體系，也是抓緊美方對層峰具有影響力的趨勢。

不過，黨內對於管碧玲掌管海委會主委不無雜音。由於海巡為海委會國安核心業務，海巡署從建造平戰轉換的安平級艦，到與美國海岸巡防隊簽署秘密合作備忘錄，並以此為平台作為台美在東亞海域進行合作，對北京 進行反制合作，過去兩部會首長都由海軍退將出任。

雖然平戰轉換業務由海巡署主責，艦艇火砲「開砲權」仍由海巡署長掌握。但中國大陸在近年「海警二法」通過後，將海警列為對台近海作戰主要事務，海警與海巡未來將是可能台海灰色衝突可能性大增。部分民進黨人士主張，台灣應當為國家防衛，主委職位應由熟悉海巡或近海防衛業務者擔任。