我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

中駐舊金山總領事館證實：半月灣槍案5中國公民遇難

蔡英文布局新國安團隊 美方是關鍵

記者洪哲政、侯俐安／台北27日電
蔡英文總統（中）由國安會秘書長顧立雄（左二）等人陪同，到高雄嶺口營區慰勉陸軍特指部特三營官兵。(圖：總統府提供)
蔡英文總統（中）由國安會秘書長顧立雄（左二）等人陪同，到高雄嶺口營區慰勉陸軍特指部特三營官兵。(圖：總統府提供)

總統府昨晚宣布國安團隊新人事，下周可望就定位。一般外界所知的國安團隊，包含國安會秘書長、國安局長、國防部長、退輔會主委、陸委會主委、外交部長、海洋委員會主委、海巡署長等八大高階人事；由於台美合作密切，美方意見也是影響蔡英文總統布局國安團隊組合的因素。

外交、國防、國安、兩岸等首長屬總統職權，因應2024年前詭譎多變的台海情勢，蔡總統親自整合國安團隊。總統府證實國安局長陳明通向蔡總統請辭將卸任，遺缺將由外交部次長蔡明彥接任；另據透露，民進黨立委管碧玲掌海洋委員會主委。至於日前傳出異動的國防部長邱國正、外交部長吳釗燮，如今仍待定案。

近年兩岸情勢嚴峻，台美在軍事、情報合作上愈見頻繁，蔡政府執政後，首見外交涉入國防事務，部分如岸置魚叉飛彈等對美軍事採購；而美方關切強化後備戰力、兵役延長等，也曾透過外交體系直達府院。蔡明彥歷任陸委會諮詢委員、國安會副秘書長等職務，專長為國際戰略、中共軍事、對美政策、外交與安全決策等領域，深受蔡總統信任。

眾所關注國防部長一職，外界推測邱國正將卸任轉任國防安全研究院，接任人選傳出國安會諮委黄曙光、參謀總長陳寶餘、國防大學校長劉志斌。但軍方盛傳，因邱力推兵役延長政策到位，此時卸任恐引外界揣測，一動不如一靜。

退輔會方面，主委馮世寬雖曾因健康因素入院治療，但癒後狀況佳，積極行走於各榮家慰問；副主委李文忠積極任事，備受榮民好評，是目前最穩定的部會體系。退輔會近年積極建構獨立與美退伍軍人甚至國會的溝通體系，也是抓緊美方對層峰具有影響力的趨勢。

不過，黨內對於管碧玲掌管海委會主委不無雜音。由於海巡為海委會國安核心業務，海巡署從建造平戰轉換的安平級艦，到與美國海岸巡防隊簽署秘密合作備忘錄，並以此為平台作為台美在東亞海域進行合作，對北京進行反制合作，過去兩部會首長都由海軍退將出任。

雖然平戰轉換業務由海巡署主責，艦艇火砲「開砲權」仍由海巡署長掌握。但中國大陸在近年「海警二法」通過後，將海警列為對台近海作戰主要事務，海警與海巡未來將是可能台海灰色衝突可能性大增。部分民進黨人士主張，台灣應當為國家防衛，主委職位應由熟悉海巡或近海防衛業務者擔任。

國防部 民進黨 北京

上一則

蔡英文宣布陳建仁接行政院長 公布內閣名單

延伸閱讀

直播／蔡英文宣布陳建仁接行政院長 公布內閣名單

直播／蔡英文宣布陳建仁接行政院長 公布內閣名單
陳明通請辭 台國安局長換蔡明彥、李大維掌海基會

陳明通請辭 台國安局長換蔡明彥、李大維掌海基會
新聞眼／英系抬頭蘇系獨霸結束 蔡英文重掌內閣主導權

新聞眼／英系抬頭蘇系獨霸結束 蔡英文重掌內閣主導權
黑白集／只要貫徹蔡英文意志 誰接閣揆沒差別

黑白集／只要貫徹蔡英文意志 誰接閣揆沒差別

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14
美國印太司令部前司令戴維森。美聯社

曾估中國2027前犯台 印太司令部前司令戴維森30日訪台

2023-01-26 09:11

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌

「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌
26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切