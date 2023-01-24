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傳陳建仁點頭接任閣揆 藍委籲重視民意：改善治安資安

記者程遠述／台北即時報導
傳出前副總統陳建仁點頭接任閣揆，國民黨立委洪孟楷呼籲，希望接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選。（本報資料照片）
傳出前副總統陳建仁點頭接任閣揆，國民黨立委洪孟楷呼籲，希望接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選。（本報資料照片）

今天傳出，前副總統陳建仁在春節期間與蔡英文總統見面，並已首肯接任閣揆。國民黨立委洪孟楷發文表示，善意提醒新閣揆應重視民意，改善治安與保護資安，才能讓人民心安，且希望陳建仁接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選，「別只是敗選者聯盟任命或是小圈圈內找人」。

洪孟楷文中指出，千呼萬喚始出來，傳出前副總統陳建仁即將接下閣揆，新年期間還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆，呼籲應首重三安「治安、資安、人心安」，才是人民想要看到的政府。

洪孟楷表示，治安敗壞是讓人民無法安居樂業，包括台南88槍案件、到柬埔寨人蛇詐騙、台灣各地發生變賣帳戶的綁票事件等，過去不曾想像會發生在台灣土地的事件如今都真實上演，行政院長蘇貞昌任內兩個月該召開一次的全國治安會報常延宕，陳建仁該把螺絲拴緊。

資安方面，洪孟楷則指出，詐騙橫行，個人資料被外流到網站上販賣，無論是駭客入侵或是公務員勾結私下販賣，都是政府不容允許的錯誤，因此保護資安要落實，不要只是政治意識形態的防範，而是真正全面保護國人個資，否則連政府高官的資料都會外流，民眾又怎能相信政府真能保護人民安全？

洪孟楷也直言，包括萊豬開放、黑心快篩進口、還稅於民無法年前發放等，過去幾年重大施政都與民心背道而馳，「追根究底就是剛愎自用」，以為只要帶風向就能強度關山，人民也許當下不講，但不代表就可以予取予求，要人心安就從重視人民的聲音開始。

洪孟楷並呼籲陳健仁，希望接下來政務官人選能用人唯才，別只是敗選者聯盟任命或是小圈圈內找人，這才是台灣2350萬人共同期望看到政府的作為。

前副總統陳建仁。（本報資料照片）
前副總統陳建仁。（本報資料照片）

資安 詐騙 國民黨

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