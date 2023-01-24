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歐洲議會委員會通過晶片法 要與台灣「晶片外交」

中央社布魯塞爾24日專電
歐洲議會。(美聯社)
歐洲議會。(美聯社)

歐洲議會產業暨能源委員會今天投票通過歐盟晶片法，其中包括一條罕見的修正案，要求歐盟展開「晶片外交」，與台、美、日、韓等戰略性夥伴合作，以確保供應鏈安全。

全球半導體供應自疫情期間短缺以來，至今情況仍未紓解，例如富豪汽車（Volvo）在比利時根特（Ghent）的工廠，20日就宣布將因晶片短缺停工一周。歐美等政府近年已將晶片視為重要戰略物資，紛紛提出法案追求供應鏈自主。

去年歐盟執委會（European Commission）提出「歐盟晶片法」（Framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem，簡稱EU Chips Act）草案，並送進歐洲議會（European Parliament）審查。法案具體目標之一，是希望歐洲在全球半導體市占率能從目前不到10%提高到20%。

歐洲議會產業暨能源委員會（Industry and Energy Committee）在今天以壓倒性的67票贊成、1票反對，表決通過該晶片法草案及議會各黨團提出的修正案。法條內容除了促進半導體研發創新、設置供應鏈危機早期預警指標等，還有關於第3國合作的條文值得注意。

歐盟晶片法草案第7條指出，由於半導體供應鏈的全球化特性，與第3國合作是歐盟尋求半導體生態系韌性的重要條件，因此執委會應在歐洲半導體委員會（European Semiconductor Board）的協助下，與第3國建立夥伴關係。

包括曾在去年訪台的歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）等多名議員，都針對該條提出類似修正案，將「第3國合作」明確納入台灣。熟悉歐洲議會運作的外交官告訴中央社，直接納入台灣的歐盟法案相當罕見。

產業暨能源委員會通過的修正條文整合版本增列第7條a款，規定：「執委會代表歐盟，應尋求與理念相近的戰略夥伴合作，例如擁有半導體產業優勢的美國、日本、韓國及台灣，透過『晶片外交倡議』以強化供應安全、因應斷鏈，並涵蓋晶片原料及第3國出口管制等領域的對話協調。」

該條款要求歐盟建立晶片外交機制，並與合作夥伴建立投資和貿易協定或其他外交措施，以強化交往關係來確保晶片安全。

晶片法草案及修正案的下一步，是2月13至16日歐洲議會在史特拉斯堡的全體大會期間進行黨團協商，屆時若無提案要求交付全體表決，議會將就整套法案與角色類似「上議院」的歐盟理事會（Council of the European Union），也就是會員國代表們進行協商，兩機構取得共識後才會完成立法。

晶片 歐盟 供應鏈

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