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解放軍春節持續擾台 美軍大年初一現身南海空域

記者林則宏／即時報導
解放軍南部戰區兩架殲擊機戰鬥，大年初一赴南海某空域執行跟蹤監視外機任務。（取自南部戰區微信公眾號）
解放軍南部戰區兩架殲擊機戰鬥，大年初一赴南海某空域執行跟蹤監視外機任務。（取自南部戰區微信公眾號）

農曆春節期間，解放軍依舊天天擾台。但與此同時，解放軍也必須提防其他外軍侵擾。央視軍事頻道24日報導，大年初一，解放軍南部戰區海軍航空兵某旅兩架殲擊機戰鬥起飛，赴南海某空域執行跟蹤監視「外機」任務。

報導稱，「面對抵近的外機，我戰機幾次較大幅度改變飛行姿態，始終保持有利位置，直至外機飛離。」儘管報導並未明指所謂的「外機」為何，但據信應是美軍飛機。

解放軍南部戰區微信公眾號24日傍晚也發布題為「大年初一，我戰機南海空域聽令升空」的訊息。解放軍南部戰區海軍航空兵某旅飛行大隊長張磊說，「越是節假日，越要緊繃戰備這根弦」。

張磊表示，節日期間，空中情況數量往往會大幅上升，這就意味著跟蹤監視，警戒巡邏的任務會更重，戰鬥起飛會更頻繁。「作為飛行員，我們時刻枕戈待旦，確保一聲令下第一時間升空，穩妥有效地處置各種情況，確保祖國海空安寧」。

對於美軍飛機大年初一出現在南海空域，有中國網友稱，「年初一來惡心人，中國人最忌諱年初一來搞破壞，看著吧，遲早要它好看。」

但據台灣國防部發布的即時軍事動態，解放軍春節期間則是天天擾台。23日6時至24日6時，國軍就偵獲共機1架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。台國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

解放軍 國防部 微信

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