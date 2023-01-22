除夕夜通緝犯自己送上門 警「邀」他圍爐吃年夜飯

高雄65歲洪姓男子騎機車違規跨越雙黃線，被警盤查，查出他是通緝犯。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子1月19日下午，誤將背包放他人機車上，民眾拾獲送交派出所，陳因忙工作，昨晚才到派出所領取，警方核對身分，發現他是詐欺通緝 犯；陳自己送上門，讓警方得來全不費工夫，因正值除夕夜，警方和陳「圍爐」吃年夜飯，警詢後解送歸案。

警方指出，24歲的陳姓男子19日下午1時20分許，在仁智街停機車時，誤將背包放在他人機車上，民眾拾獲後，送交新興警分局五福二路派出所，警方檢視背包裡有些許零錢和雜物，循線通知陳到派出所領取。

從事工人的陳男因忙於工作，直到昨除夕夜晚上8時許，才到五福所領背包，警方當下確認陳男身分時，結果一查，發現陳在12月27日被高雄地檢署發布詐欺通緝，陳當下傻眼，聲稱不知被通緝。

通緝犯自己送上門，警方當場將他上銬，由於正值除夕夜，警方在派出所圍爐吃飯，見陳無法返家吃年夜飯，適時將熱騰騰的年夜飯和陳男分享，讓他飽餐一頓後，將他解送歸案。

另左營警分局舊城派出所警員曾暄惟與黃俊睿，1月20日下午3時許，巡經左營大路時，見65歲洪姓男子騎機車違規跨越雙黃線，趨前盤查。