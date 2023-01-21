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疫情3年阻礙回家路 旅中台人終返鄉過年

中央社台北21日電
隨著台灣與中國放寬入境管制，不少在中國大陸工作的台灣民眾睽違3年，終於可以返台過年。圖為兩岸直航點上海浦東機場。（中新社資料照）
隨著台灣與中國放寬入境管制，不少在中國大陸工作的台灣民眾睽違3年，終於可以返台過年。圖為兩岸直航點上海浦東機場。（中新社資料照）

隨著台灣與中國放寬入境管制，不少在中國大陸工作的台灣民眾睽違3年，終於可以返台過年。除了與家人團圓、訪友外，吃一輪朝思暮想的台灣小吃，也是回台必做事項。

台灣於去年10月13日正式解除入境隔離措施，中國則於今年1月8日鬆綁。雖然因應中國疫情而從1月起對自中國大陸抵台的旅客進行入境篩檢，然而往來兩岸不用再耗費大量時間隔離，對於不少人而言仍是一大福音。

今年春節期間，不少在中國大陸工作、念書或生活的台灣人都踏上返鄉路，準備在台灣好好的過年。

在福建福州從事音樂教學工作的音樂老師小柯自2020年3月返回中國後，已經將近3年沒有返鄉了，因此這次返台令她既興奮也期待。

小柯說，原本計畫於去年下半年返台探親，主要是當時雙方的隔離政策略有鬆綁，雖然仍要隔離但是天數縮短，負擔因此也變小。然而原本預計從上海出發的航班被取消，加上臨時又買不到便宜的機票，因此作罷。直到今年過年前夕才能再次啟程。

她提到，由於機票不好買，原本是計畫大年初四才要從廈門出發，然而中國忽然鬆綁防疫，往來中國大陸與香港更加便利，香港飛台灣的班機比較便宜也比較好買，因此改由香港出發，時間也提早到過年前。

在上海從事電子製造業的林姓台商則在上月底帶著妻小從上海返抵台灣，準備待到農曆過年後再回上海。

他告訴中央社記者，由於兩岸航班機票「一票難求」，原先只是計畫隻身回台處理一些業務，後來隨著航班增加、中國解封等原因，決定帶著家人一起回來。此外，中國大陸目前疫情嚴重，因此拉長了在台停留的時間。

不論是小柯或是林姓台商，他們不約而同提到，睽違近3年回台，第一件事是辦理復籍，接著才是處理公務、拜訪親友等。

至於在台灣必做事項，林姓台商說，非常懷念台灣的夜市小吃，雖然很多東西在中國都吃得到，但是台灣做的還是比較道地一些；小柯則提到，要和朋友就面、吃飯，「朋友帶我吃什麼就吃什麼，畢竟已經好久不見了。」

香港 疫情 防疫

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