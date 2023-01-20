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逛年貨大街、中文拜年 孫曉雅：住越久與台灣越緊密

中央社台北20日電
美國在台協會處長孫曉雅。記者劉學聖／攝影
美國在台協會處長孫曉雅。記者劉學聖／攝影

美國在台協會（AIT）今天在臉書分享處長孫曉雅到年貨大街採買及拜年道賀的影片。孫曉雅表示，在台灣住越久，越覺得與此處緊密相繫，彼此分享觀點和親切的日常互動，有助於拉近美國和台灣人民的距離。

AIT今天在臉書發布「曉雅賀年、迪化街之旅」影片，孫曉雅（Sandra Oudkirk）不僅逛迪化街，試吃各項年貨，也到台北霞海城隍廟參拜，體驗台灣文化。孫曉雅在影片中用中文拜年，「祝大家在新的一年，鴻兔大展，兔飛猛進。」

孫曉雅表示，很高興全世界漸漸走出新冠疫情的陰霾，她也有更多機會造訪台灣各地，體會更多台灣的風景與文化，認識更多台灣朋友。

她表示，在台灣住越久，越覺得與此處緊密相繫；彼此分享觀點和親切的日常互動，人與人之間關係隨著時間累積，有助於拉近美國和台灣人民的距離。

孫曉雅說，這就是為什麼加深彼此間已良好的經濟和人與人之間的聯繫，是她處長任內的目標；除此之外，支持台灣的自我防衛能力，增進全球供應鏈韌性，拓展台灣國際空間，也是AIT持續努力的目標。

孫曉雅表示，美國對台灣的支持，仍然堅若磐石，堅信美國對台灣的支持，有助維持台海的和平與穩定，也有助打造一個更穩定且更具韌性的印太區域。

她說，基於友好美台夥伴關係，在農曆年前夕，她代表AIT，祝大家新年快樂、恭喜發財。

孫曉雅 AIT 臉書

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