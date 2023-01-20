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日經：美國國民兵已擴大訓練台灣國軍

編譯林奇賢／即時報導
日經引述知情人士報導，美國國民兵已擴大對台灣軍隊的訓練，而且在2022年春季的某個時間點就開始訓練台灣國軍。（路透）
日經引述知情人士報導，美國國民兵已擴大對台灣軍隊的訓練，而且在2022年春季的某個時間點就開始訓練台灣國軍。（路透）

知情人士透露，美國國民兵（亦稱國民警衛隊）已擴大對台灣軍隊的訓練，而且在2022年春季的某個時間點就開始訓練台灣國軍。在中國加大對台軍事施壓之際，美方盼此舉可以強化對中共的震懾力。

日經新聞報導，總統蔡英文去年5月下旬接待美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）時表示，美國國防部正在「積極規畫美國國民兵與台灣軍方之間的合作」，而知情人士表示，在此之前，美國國民兵就已展開對國軍的訓練，多支國民兵已在台灣和美國與中華民國國軍進行交流，其中似乎包含夏威夷州的國民兵。

美國五角大廈發言人說：「我們對具體的行動、參與或訓練不予置評，但我要強調的是，面對當前中華人民共和國構成的威脅，我們對台灣的支持與防衛關係依然不變。我們對台灣的承諾堅若磐石，致力於維護台海兩岸和區域內的和平與穩定。」

美國國民兵擴大訓練台灣國軍，反映了美國對台灣潛在軍事緊急情況的擔憂。而此舉旨在透過擴大台灣軍隊的訓練規模來強化對中共的震懾力，並深化台美之間的合作，如同美國國民兵協訓烏克蘭軍隊，有助該國抵禦俄軍的入侵。

美國每一州都有國民兵，平時由州長指揮。國民兵經常在救災期間動員、或維持公共秩序。在海外戰爭期間，國民兵可以出動執行聯邦任務、參與戰鬥、或提供後勤支援。阿富汗戰爭、伊拉克戰爭都能見到他們活躍。

國民兵主要是透過州合作夥伴計畫（SPP）為超過80國家的軍隊提供訓練。其訓練內容廣泛，具體內容因國家而異，可能包含步兵戰術操作、飛機操作、網路防禦、災難應變、反制恐怖主義的措施和醫療支援。

消息人士指出，儘管一支國民兵通常是對單一國家實施訓練，但對台灣的訓練「與SPP不太一樣，因為台灣正與多個州交流」，「在SPP的機制下，多數國家只跟特定的州合作，而台灣的訓練選項較多」。

新美國安全中心資深研究員斯托克斯（Jacob Stokes）說：「若獲證實，透過台灣軍方和美國國民兵建立的夥伴關係來加強訓練是重大的一步，而華府已對此討論了一段時間。美國國民兵提供的訓練，可能側重改善台灣利用後備部隊的能力，對整個社會的軍事動員計畫，帶來更大的支持。」

負責監督烏克蘭軍隊訓練的美國陸軍準將希爾伯特（Joseph Hilbert）去年5月說，美國國民兵協訓，在過去約七年，讓2.3萬名烏克蘭士兵接受訓練，有助防止俄軍進犯，「我認為（美國對烏克蘭軍隊的投資）已…你只要檢視目前的成效就知道了」。

國民兵 烏克蘭 中共

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