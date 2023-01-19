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賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

華人迎春節 有人熱情有人冷淡 但紅包總是要

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

今小年夜一早，前總統馬英九到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。針對民進黨主席賴清德說，「台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要」，馬英九表示，賴清德說法很難自圓其說，沒有國家叫台灣，這個國家叫中華民國

媒體問馬英九，蔡英文總統還未宣布閣揆人選，好像碰到找不到閣揆狀況，對政府有何建議？馬英九邊笑邊說，這問題他不知道怎麼回答，「我任內沒有發生過這個事情。」

也有媒體問到，前副總統連戰回憶錄中提到，當年馬英九擔任總統時好像拒絕兩岸和平協議提議。馬英九回應時否認表示，「那個不是」，因為和平協議可能要花的工夫較多，不如先簽民生有關協議，在他任內一共簽了23條民生相關協議，等時機成熟「再來簽和平協議，也來得及」。

由於馬英九這次過年行程滿檔，光小年夜一天就有5個公開行程，媒體詢問是否是替2024做準備。馬英九則笑說，「喔～很有想像力 」，因為他當過台北市長和總統，欠很多人情債，所以在過年時去看看他們。

馬英九今早在興隆市場時人氣不減，不少民眾喊「總統好」，搶拍合照，後來到文山區興安宮等宮廟時，也有民眾排隊等馬英九發春聯。馬英九看來也心情不錯，和民眾及媒體互動不少，買完菜後大姐馬以南也現身，問馬英九買了什麼，馬英九說買了很多，但只記得買了水餃。

前總統馬英九（圖右）20日到台北市興隆市場買年菜，買完菜後大姊馬以南也現身。（記...
前總統馬英九（圖右）20日到台北市興隆市場買年菜，買完菜後大姊馬以南也現身。（記者程遠述／攝影）

馬英九 賴清德 中華民國

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