台行政院長蘇貞昌請辭 「請總統儘速指派新的閣揆」

台行政院長蘇貞昌（中）。記者胡經周／攝影

台灣立法院本會期今結束，內閣改組動向備受矚目。行政院長蘇貞昌今日透過臉書 發文表示，國政千頭萬緒，行政團隊夜以繼日，一刻未曾停歇，雖然辛苦，但運作如常，政局幸獲穩定。此刻，為開創新局，「我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭，以利總統布展新局。」

台立法院今三讀「112年度中央政府總預算 案」後，蘇貞昌依例到立法院，向朝野立委致意後，車隊先返回政院，隨即驅車前往總統府與台總統蔡英文 會面，當面總辭。蘇約在17時18分離開總統府後，又返回行政院。

蘇貞昌在臉書指出，四年前，民進黨選舉大敗，他穿著雨衣，站在吉普車上，在風中，在雨中，一條街一條街的謝票，當時我是滿懷感激地向一輩子關心、支持我的鄉親道歉、道謝、道別。沒想到，在蔡英文一再懇託下，意外多出再任行政院長的這四年。

蘇貞昌表示，有這四年能為國家做事、為人民服務，是他畢生最大的榮幸，也是時代的惠賜。他由衷的感謝這一路來行政團隊夥伴的鼎力相助、蔡英文的信任、立法委員的指教和支持，讓大家做出一些成績，護國衛民，守住台灣。儘管還是有許多想做的事還來不及做，有些事也做得還不夠好，但大家確實是殫心竭慮，懇請國人同胞能夠寬諒，更特別要感謝這一路來支持和鼓勵的人們。

蘇貞昌說，中央政府總預算案剛剛在立法院完成審議，他面報蔡英文，敗選當夜，蔡英文以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要他留下。他也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。

蘇貞昌說，如今總預算案已然通過，而且在新年伊始，行政院就推出16項惠民措施，福國利民，並依總統核示推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，且已經立法院查照同意。另依國安會議結論，經行政院會通過後將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」送請立法院審議，希望開春後能給全民每人新台幣6000元的新春祝福。

蘇貞昌說，近期內行政團隊也完成包括屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0、國2甲線、國4台中環線豐原潭子段等諸多重大建設，更以最快速度搶通台9線蘇花公路大清水隧道的坍塌路段，這都攸關國人春節返鄉出遊旅運的便利性。