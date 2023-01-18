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「務實認定台灣已是主權獨立國家」 賴清德：沒必要再宣布獨立

記者蔡晉宇、劉宛琳／台北即時報導
台副總統賴清德18日宣誓就任民進黨主席，他表示，要務實地認定台灣已經是一個主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，未來會站穩蔡英文提出的「四個堅持」兩岸路線。記者陳正興／攝影
台副總統賴清德18日宣誓就任民進黨主席，他表示，要務實地認定台灣已經是一個主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，未來會站穩蔡英文提出的「四個堅持」兩岸路線。記者陳正興／攝影

台灣副總統賴清德18日宣誓就任民進黨主席，提出4項黨務革新，包括積極杜絕黑金、徹底解決學倫問題。兩岸部分，他說要務實地認定台灣已經是一個主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，未來會站穩蔡英文總統提出的「4個堅持」兩岸路線；他也向中國喊話，應以蒼生為念，相信很多事情都會迎刃而解。

賴清德18日致詞時提到，過去民進黨追求的目標是民主，對抗的是專制獨裁的國民黨；未來面臨中國的威脅，新使命就是守護台灣，促進台灣的民主、和平與繁榮。

他表示，中國威權主義的擴張，不僅已經對台海和平穩定造成威脅，更是全世界都必須嚴肅面對的課題，民進黨主張，台灣不僅要積極與理念相近盟友合作，共同努力區域和平穩定，更要清楚認知，綏靖主義無法換取和平，只有團結全民、強化國防實力，才能真正守護自己的安全。

賴清德指出，片面改變台海現狀、破壞區域和平穩定的作為，不會得到國際社會支持；在他帶領下的民進黨，會持續站穩蔡英文提出的「4個堅持」：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

朱立倫祝福 盼賴給答案

國民黨主席朱立倫祝福賴清德，但是也提到，大家都想知道什麼叫「務實的台獨工作者」，民進黨不管是顯性或隱性台獨都是台獨，務實台獨工作者更是國際認證的台獨工作者，希望賴清德給全民一個答案。

賴清德曾在2013年台南市長任內提出，唯有民主的中國，才能確保更安全的台灣與更和平的世界，期許中國國家主席習近平能成為中國的民主先生。18日回答媒體詢問時，他說，很可惜習近平還沒有達到成為中國民主先生，而國際社會普遍認為，兩岸僵局存在是因為中國對台灣文攻武嚇，改變台海現狀使然。

賴：蒼生為念打破僵局

賴清德認為，要打破兩岸僵局，恐非台灣一方獨力為之有辦法成功，必然是要雙方，所以希望中國能夠以蒼生為念。其實兩岸有共同的目標，就是增進人民福祉；也有共同的敵人，就是天災地變、傳染病等，如果中國能夠轉念，以蒼生為念，相信很多事情都迎刃而解。

被問到民進黨是否將調整「台獨黨綱」論述？賴清德指出，民進黨固然有1991年的「台獨黨綱」，但1999年就提出「台灣前途決議文」，因此目前民進黨的兩岸政策是服膺1999年的「台灣前途決議文」。

至於日前拋出「和平保台」口號，對照過去自稱「務實的台獨工作者」，兩岸路線是否改變？賴清德重申，要務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要，未來仍會站穩「4個堅持」立場，繼續蔡英文的兩岸路線。          

賴清德 民進黨 蔡英文

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