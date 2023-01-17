2024總統民調 侯友宜、賴清德各有領先 柯文哲排第3

侯友宜。（本報資料照片）

2024總統大選尚未開跑，外界已開始關注可能人選，親綠的台灣民意基金會、TVBS昨都公布民調，新北市長侯友宜 在兩份民調各有領先與落後。TVBS民調中心今發布民調指出，國民黨若由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘參選，皆以34%支持度領先副總統賴清德 的25%，台北市前市長柯文哲 則以兩成緊追在後。

本報系聯合報報導，據TVBS民調，國民黨若由侯友宜參選，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲3人對決，侯友宜支持度為34%，領先賴清德的25%，也高於柯文哲的21%。郭台銘如果重返國民黨並獲得提名，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲競選，郭台銘支持度同為34%，賴清德為25%，而柯文哲則為20%。

整體而言，柯文哲在20-39歲年輕選民中較具優勢，中高齡選民則以侯友宜及郭台銘較受支持，而賴清德在各年齡層支持度差距不大。

而若由侯友宜代表國民黨參選，與賴清德競選總統時，侯友宜支持度為51%，賴清德則為32%，侯友宜明顯領先賴清德近2成。整體而言，國民黨推派侯友宜或郭台銘，支持度均領先賴清德，而朱立倫則暫居劣勢。

另據台灣民意基金會民調，民進黨賴清德34%、國民黨侯友宜31%、民眾黨柯文哲22%。跟上月比較，賴清德及柯文哲的支持度均上升，侯友宜下降。

柯文哲17日到高雄年貨大街發春聯，被問及最新民調排第三有何想法，柯文哲呵呵笑回應說，就是認真工作，能有什麼想法。

台北中國時報報導，台灣民意基金會的調查發現，僅1個月，侯支持度就掉了7.3％，讓賴後來居上，反領先侯2.6％。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，關鍵在柯文哲，他要是不選，民進黨八年執政可宣布結束。

游盈隆指出，和上個月相比，侯支持度銳減7.3％，賴清德激增5％，柯文哲提升4.5％。顯示2024總統選民支持度的揮發性很高，現階段沒有誰能「穩定的領先」。