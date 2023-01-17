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疑妻不忠 科技老董偷錄LINE密碼…她求償6萬沒拿到1分

記者王宏舜／台北即時報導
錢姓科技公司董事長為調查妻子交友狀況而側錄她LINE密碼，被依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪處6月得易科罰金之刑。錢妻另提刑事附帶民事訴訟，求償180萬元，但台灣高等法院民事庭駁回。記者王宏舜／攝影
錢姓科技公司董事長為調查妻子交友狀況而側錄她LINE密碼，被依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪處6月得易科罰金之刑。錢妻另提刑事附帶民事訴訟，求償180萬元，但台灣高等法院民事庭駁回。記者王宏舜／攝影

錢姓科技公司董事長發現妻子和其他男人互通電子郵件，懷疑她不忠，在妻子的筆記型電腦安裝側錄程式，取得她的LINE密碼。妻子提告控丈夫妨害電腦使用，檢方起訴錢，錢被依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪處6月得易科罰金之刑，但被控無故入侵他人電腦罪部分無罪。妻子主張因此患憂鬱症，求償180萬元(約合6萬美元)，台灣高等法院駁回。

錢姓董事長2018年7月1日瞧見妻子和異性間的電子郵件，對她的交友狀況起疑，同年8月14日早上在她的筆電安裝側錄程式，妻子在不知情下使用LINE，密碼被記錄下來。

檢方起訴指錢因推測妻子所使用的Gmail帳戶密碼可能與LINE密碼相同，結果猜中，成功入侵電子郵件帳戶，損害妻子隱私權。不過錢姓董事長否認犯行。

法院審理發現，同年8月14日，錢妻傳「監控我的一切，才是走不下去的原因，我是犯人，定罪吧」LINE文字簡訊，錢則回覆「我只有監控妳半天」；妻子再說「對不起，我無法接受有人偷走我的密碼。監控一切。我是你的妻子，但不是犯人」時，錢未予否認。

錢還寫下「讓妳生活在恐懼與不安的情緒中，這是我的錯，是我自高自傲的作法，只因為『我有這個能力』，而且我一直認為『高人一等的能力』是我個人最強的武器，就如同妳電腦密碼忘記了，我有能力繞過windows開機程序解決妳的問題」「請放心，路由器也換了，我的電腦也換了，不會再做那些事了，說句實在話，我再去侵犯妳的隱私對我有什麼好處？」明示他利用電腦技術侵害妻子隱私。

刑事部分，錢被認定入侵妻子的LINE與電子郵件帳戶監控，嚴重侵害她的隱私權，害妻子時時處於恐懼不安，最高法院去年5月判刑定讞。而錢被訴於2018年7月1日無故輸入妻子的帳號、密碼入侵Gmail帳戶，因證據不足，入侵他人電腦罪部分無罪。

妻子提刑事附帶民事訴訟，主張因此而罹患精神疾病，且2021年提早從學校退休，要求丈夫賠償醫療費用、工作損失和精神慰撫金共180萬元。高院民事庭發現錢妻從2013年就到精神科就診，也就是事件前就有焦慮症、憂鬱症，加上她沒具體描述遭受何種家庭暴力，難認疾病與事件有因果關係。

另外，前妻在案發時的工作差勤正常，2年後才開始請病假，還因學校調課困難、同事負擔而承受無形壓力，提前辦退休，高院也認為和此事件無關。精神慰撫金部分，因她在2018年12月5日提出刑事告訴，卻在2021年6月才訴請求償，已逾2年請求權時效，高院也不准。

LINE 隱私 高院

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