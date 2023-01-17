台美貿易倡議助台入CPTPP 學者：美國替台灣做證

台美21世紀貿易倡議第2回合談判今天落幕，有望數週內包裹簽署早收協議。（本報系資料照）

台美21世紀貿易倡議第2回合談判今天落幕，有望數週內包裹簽署早收協議。學者認為，光是進入談判階段，便足以反映台美關係實質升級，也代表台灣具備高標準，有助於台灣加入CPTPP，「美國替我們做證」。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，14日起在台北舉行第2回合談判，並在今天圓滿結束，行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，雙方對貿易便捷化、法規制定、反貪污、中小企業、服務業國內規章等5項議題大部分條文都有共識，僅少數條文須未來透過視訊協商，有望數週包裹簽署早收協議。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳接受中央社記者訪問表示，這代表上述議題潛在有爭議條款都已獲得溝通解決、取得共識，剩下的是修正文字、翻譯等收尾工作；若後續談判頻次維持，極有機會在11月完成剩餘議題談判。

李淳認為，台美貿易倡議討論議題都是當今FTA涵蓋內容，以此為先例，也有助於台灣未來和澳洲 、加拿大 、日本、歐洲等其他國家洽談經貿協定。

他指出，這是台灣首次與主要貿易夥伴、且為大型國家談FTA的經驗，「尤其是跟美國，我們已經期待這樣的機會至少20年」，如今，光是進入談判階段，就足以反映台美實質關係升級，「對台灣的意義不需要等到協定生效，現在就已經有意義」。

同時，對於台灣希望加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）也具墊腳石作用，代表台灣已準備好落實高標準，「美國替我們做證」。

另一方面，同樣由美國貿易代表署主導的印太經濟架構（IPEF），李淳認為，礙於東協國家採不站邊態度，台灣要成為成員有其困難性，但他也肯定此次談判成果能促進台灣「實質參與」IPEF，例如以觀察員、專家、受邀貴賓方式出席，加上透過經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資 合作架構（TTIC）等平台交流，即能確實掌握IPEF討論議題，「未來要是有機會可參加，就不是一張白紙」。

此外，本次談判新增的「服務業國內規章」議題，是從法規制定獨立出來，李淳認為，將兩議題拆開，推估是因服務業國內規章與良好法制作業主管機關不同，例如金管會主管金融服務業，基於技術性考量予以區分，有利於加速談判，假使包裹在良好法規一併談，可能最後才會觸及這部分，反而拖延談判進度。

台美關係升級的同時，李淳提醒，政府短時間應聚焦在「如何讓產業感受到協議內容價值」，待可公布協議文字時，應舉例說明條款意義，包含對產業降低成本助益與未來優勢。他也提到，美國擁有豐富經貿談判經驗，在徵詢產業意見部分亦同，也是值得台灣學習之處。