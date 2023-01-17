台美年底簽署雙邊經貿協定 鄧振中：抱持很大企圖心

行政院經貿談判辦公室17日晚間舉辦「台美21世紀貿易倡議談判會後背景說明會」，由總談判代表鄧振中（左）及副總談判代表楊珍妮（右）出席說明。中央社

台美21世紀貿易倡議第2回合談判今天落幕，預計數周內簽署早收協議。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中晚間說，目前為深入談判階段，對年底簽署雙邊經貿協定抱持很大企圖心。

台美21世紀貿易倡議第2回合談判14日起，連續4天在台北舉行，並於今天落幕，雙方均派出逾20人參與談判。經貿辦晚間舉行媒體說明會，由鄧振中及主談的經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮說明。

原先台美貿易倡議議題共有11項議題，但經2次談判後，新增服務業國內規章為第12項議題，有望與台灣一直以來鎖定的貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規在數周內透過視訊會議處理，包裹簽署早收協議。

鄧振中說，台美這次談判鎖定貿易便捷化、良好法制作業、服務業便捷規章、反貪腐及中小企業，並以文本為脈絡進行討論，進入相當深入的階段，已就大部分條文達成共識，只剩少數條文需要進一步協商，他對年底簽署雙邊經貿協定抱很大企圖心。

他表示，對這次談判結果非常滿意，台美數周內有望簽署早收清單，使台美21世紀貿易倡議向前邁進一步，在今年有大幅成果。

至於外界關注，5項議題何時正式簽署、下次會議時間是否敲定以及台灣能否依目標，在年底簽署雙邊經貿協定等。

鄧振中說，台美還必須回頭確認文字，各自經過內部批准程序，當一切都順利完成後，才會安排簽署。此外，目前簽署的時間和地點尚未討論，下次會議時間也還沒確定，現今最重要的工作是確定5項議題協議內容。

鄧振中表示，接下來將處理條文內容與文字，所有的條文都是用each party做為主詞，這代表雙方的義務，而台灣內部批准程序不涉及修法，依法獲得上級同意、報請立法院查照。

鄧振中進一步說，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判章節與台美21世紀貿易倡議高度吻合，一旦台美順利簽署，將進一步證明台灣有能力、有意願接受高標準，對加入CPTPP有很大幫助。

他也說，台灣希望加入印太經濟架構（IPEF），且IPEF談判的訊息也與台美21世紀貿易倡議談判題目相同，若台美早收清單先一步簽署完成，這對亞洲國家來說應該是頗重要的訊息。

此次談判進展順利，鄧振中說，美方派出20多人來台，這是印象中規模最大的一次，且團員經驗豐富，並有高階新聞官、高階國會聯絡人隨行。

鄧振中表示，美方隨時與利害關係人說明談判進度，可以看出美方做事按部就班，也能讓台灣學習到很多東西。

他還說，美方對議題的熟悉度、解決問題能力與態度，對於培養台灣談判人員是很好的歷程。

鄧振中也私下請教美方對台灣談判代表團看法，他說，很高興美方肯定台灣的準備程度、專業程度，也對台灣對談判題目熟悉度、解決問題的誠意印象深刻。

鄧振中表示，因為談判時間接近農曆春節，他也鼓勵美方抽空感受台灣年節氣氛，而楊珍妮也找機會宴請美方團員品嚐鼎泰豐，一嚐台灣小籠包的美味。