政府聘公關遊說裴洛西訪台？ 台外交部駁斥「絕非事實」

眾議院議長裴洛西（前排中）去年8月訪台。圖／台灣總統府提供

媒體報導台灣政府花錢請公關遊說聯邦眾議院 榮譽議長裴洛西 去年八月訪台，並進行大內宣，台外交部今駁斥「不實謠言，絕非事實」，強調聘用公關公司是台灣政府長年的一貫作法，從來不分黨派。

台外交部指，駐美代表處聘用公關公司提供諮詢，並擴大對美國工作觸角，是政府長年來的一貫作法，也是世界主要國家普遍採用的方式，公關聘用嚴格且符合當地國法規，且依據台灣對美國工作業務實際需求及整體情勢相應調整；近年來相關支出經費規模也大致持平，由立法院依法監督。

台外交部表示，台灣政府聘請公關公司協助推動政務工作，一向都是基於全面性的任務需要，不會針對單一活動或個案；各公關公司每年依據美國國內法向美國司法部 申報的工作內容，需嚴格依照美國相關法規律定格式、台方工作保密規範，若僅依據公關所申報的列舉報表來評論台灣對美工作，是斷章取義和以偏概全的作法。