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政府聘公關遊說裴洛西訪台？ 台外交部駁斥「絕非事實」

記者歐陽良盈／台北即時報導
眾議院議長裴洛西（前排中）去年8月訪台。圖／台灣總統府提供
眾議院議長裴洛西（前排中）去年8月訪台。圖／台灣總統府提供

媒體報導台灣政府花錢請公關遊說聯邦眾議院榮譽議長裴洛西去年八月訪台，並進行大內宣，台外交部今駁斥「不實謠言，絕非事實」，強調聘用公關公司是台灣政府長年的一貫作法，從來不分黨派。

台外交部指，駐美代表處聘用公關公司提供諮詢，並擴大對美國工作觸角，是政府長年來的一貫作法，也是世界主要國家普遍採用的方式，公關聘用嚴格且符合當地國法規，且依據台灣對美國工作業務實際需求及整體情勢相應調整；近年來相關支出經費規模也大致持平，由立法院依法監督。

台外交部表示，台灣政府聘請公關公司協助推動政務工作，一向都是基於全面性的任務需要，不會針對單一活動或個案；各公關公司每年依據美國國內法向美國司法部申報的工作內容，需嚴格依照美國相關法規律定格式、台方工作保密規範，若僅依據公關所申報的列舉報表來評論台灣對美工作，是斷章取義和以偏概全的作法。

台外交部稱，有心人士將資訊惡意扭曲為台灣政府出巨資遊說裴洛西率團訪台，引申為因此造成兩岸局勢緊張，暗指台灣政府聘用公關是為特定政黨的利益或營造對特定政黨有利的政治環境，這是嚴重悖離事實的指控，企圖誤導視聽、分化台灣社會，且醜化台美友好關係。

眾議院議長裴洛西（左）去年8月訪台。圖／台灣總統府提供
眾議院議長裴洛西（左）去年8月訪台。圖／台灣總統府提供

裴洛西 司法部 眾議院

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