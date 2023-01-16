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改名之亂又起？ 高雄有2人為免費看整年電影改名「兔」

記者王昭月／高雄即時報導
喜樂時代高市總圖店慶滿月，尋找名字有「兔」字的民眾免費請看電影一整年，高雄真有兩人今天改名。記者王昭月／攝影
喜樂時代高市總圖店慶滿月，尋找名字有「兔」字的民眾免費請看電影一整年，高雄真有兩人今天改名。記者王昭月／攝影

喜樂時代高雄市總圖影城話題不斷，繼「爆米花之亂」爆紅後，影城最近慶開幕滿月，尋找名字有「兔」的觀眾，只要在1月17日出示身分證證即免費請看電影一整年，結果高雄今天真有兩人去戶政事務所改名，其中一人傍晚5時多已到影城申辦到這項超級優惠。

改名之亂始於先前一家連鎖壽司店，名字有「鮭魚」者就能爽吃，這次喜樂時代高市總圖店慶開幕滿月，迎合兔年，也推出名字中有「兔」字的觀眾，可免費看一年電影，據知今天有兩人到戶政事務所改名，影城指已有一人申辦到優惠。

高雄民政局證實，今早共有兩人改名，年約20歲的曾姓女子一早到新興事務所，把名字改有兔字，因改的字少見，引起戶政人員注意。另一名30多歲洪姓男子，則是前往前鎮戶政事務所改名。

喜樂時代影城表示，傍晚5時多確實有一名男士來申辦免費看電影優惠，他自稱是影視工作者，需看很多影片，所以才想改名參加活動。

改名活動趣味十足，但民眾為了取得「優惠」而改名，事後又把名字改回，徒增戶政困擾，也被疑為光明正大的詐取行為。高市民政局說，每個人一生有三字改名機會，這是「權益」，戶政人員不會多加過問改名的目的。

至於免費看一整年活動明天是最後限期，是否會有更多民眾跟風湧入戶政事務所改名，民政局主祕林清溢表示，「應該不會這麼瘋狂吧」。

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