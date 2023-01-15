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台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

記者洪哲政、蔡家蓁、程嘉文／連線即時報導
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在台灣的灘岸執行區域阻絕，台國防部隨即表達誠摯感謝。二戰後台灣本島從未布雷，近日從立委到學界都疾呼應對此軍售案踩煞車，避免讓台灣成為地雷島。

地雷具有造成不特定人員傷亡的特性，在國際上早被視為高度不道德武器，1997年逾百國家簽署加入反地雷的渥太華公約。火山布雷系統是冷戰時代產物，在多國簽署渥太華公約後，系統曾被封存20年，直到2014年烏克蘭爆發戰爭後，美軍於2017年重新啟用這項系統。

●台灣軍方：符合國際運用規範

上述布雷系統包括14輛地雷撒布車及M87A1戰防雷等，這套系統最大的特色可快速布雷，且相較於傳統地雷，該系統所使用的戰防雷具三模式自毀設置。

台陸軍司令部表示，火山布雷系統屬反戰甲車輛地雷，非屬渥太華公約規範的人員殺傷性地雷；另系統使用地雷並有定時自毀功能，符合國際地雷運用規範，將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任的運用此項裝備。

●「美準備將台灣烏克蘭化」

不過，這項軍售案牽動台灣社會敏感神經。如今台灣打算引進快速布雷系統，除在野黨立委發聲反對外，中研院士朱雲漢也在「天下雜誌」專欄撰文提醒重型車輛仍會引爆戰防雷，一樣傷害無辜，台灣民眾應覺醒，絕對禁止在台使用地雷，更不允許部署地雷的武器踏上台灣，「美國正準備將台灣烏克蘭化。」

2006年台灣推動「殺傷性地雷管制條例」立法，促成金馬加速排雷。幕後推手包括伊甸基金會、金門前立委吳成典，因地雷失去一條腿的金門民眾李錫盛更多次跨海來台現身說法。對此軍售案，吳成典說，「到你們家去布雷，你說可以嗎？這太瘋狂了。」

●雷傷受害者憂心後果嚴重

他說，身為台灣人，不該讓這樣事發生，否則一定會是台灣的悲劇，就跟他們當年在金門要把地雷全面清除一樣，都是讓子孫承擔。作為雷傷的受害者，李錫盛激動地說，「我很反對、超級反對」，因為地雷都是傷到自己的同胞與軍人，沒辦法傷到敵人。他說，早期金門是前線，當時是軍管時代，嚴格限制民眾禁入雷區；現在台灣到處都有人，如果真的布雷，後果不堪設想。

烏克蘭 國防部

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