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是否提供台灣旅客免簽 泰國觀光局長：考量中

中央社烏隆他尼府14日專電
泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）。中央社
泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）。中央社

台灣旅客赴泰國能否免簽受關注，泰國觀光局長育他薩昨天接受訪問時表示，是否給台灣旅客免簽正在考量中；至於什麼時候最有可能，他只表示「我們會盡力」。

目前台灣人赴泰國旅遊可以先辦好觀光簽證，入境可停留60天，或是入境時申請落地簽，從去年10月到今年3月底從原先可停留15天，延長到30天。

泰國是台灣人的熱門旅遊選擇，赴泰免簽議題在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解後頗受關注，泰國觀光局主管亞洲及南太平洋國際市場的副局長塔內（Tanes Petsuwan）去年底赴台參加推廣活動時曾透露，正在努力和相關單位協調讓台灣人赴泰免簽。

泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏1月10日在台灣出席活動時也表示，一直有跟泰國政府單位及泰國駐台單位爭取，泰國政府正在研商，希望能促成，相信應該不會等太久。

泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）昨天在烏隆他尼府（Udon Thani）出席推廣泰國東北伊閃美食活動後，接受訪問時表示，觀光局一直在思考簡化旅遊流程，如果有什麼會阻礙外國旅客赴泰意願，很願意修改規定，以便歡迎各國旅客包括台灣旅客赴泰旅遊。

記者詢問是否可能提供台灣旅客免簽，育他薩表示：「我們正在考量中。」至於是否可能在今年上半年達成，他則沒有給出確切時間點，只表示「我們會盡力」。

泰國 觀光 疫情

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