我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消化銀行財報 那指周漲4.8%

快看世界／全美最準點航空公司 這家排第一

台灣首例 雙親捐肺葉 活肺移植救女

記者沈能元／台北即時報導
台大醫院醫療團隊贈送醫院吉祥物醫寶給廖小妹（中）。記者沈能元／攝影
台大醫院醫療團隊贈送醫院吉祥物醫寶給廖小妹（中）。記者沈能元／攝影

台大醫院完成台灣首例「活體肺葉移植手術」，11歲的廖小妹因蜂窩性組織炎引發敗血症、呼吸衰竭，依賴葉克膜維生逾4個月，急需肺臟移植救命。由於等不到大愛器官捐贈，台大評估由父母各捐出一側下肺葉成為最佳選項，歷經15小時，去年10月27日為廖小妹完成手術。廖小妹經兩個多月復健，13日順利出院，過年全家團圓。

活體肺葉移植手術罕見且難度極高，過去台灣肺臟移植一直靠大愛器官捐贈，早在2005年，台大醫院即獲得當時衛生署核准執行，但是活體肺葉移植必須靠兩名血型相容的5親等捐贈者 ，各捐一側下肺葉，體型、肺功能都要達到標準，且要有4組醫護團隊執行，相當困難，直到去年，台大才完成首例移植。

廖爸爸說，女兒去年5月感染蜂窩性組織炎，6月因敗血症開始使用葉克膜，病情始終未好轉，7月15日轉至台大醫院。收治廖小妹的台大胸腔外科主任徐紹勛指出，當時電腦斷層顯示雙側肺部受損已無功能，需靠葉克膜續命。

徐紹勛說，廖小妹接受移植後可獲八成肺功能，肺容積可達到現在的400%以上，符合日後生活所需，但術前曾詢問活體肺葉移植手術經驗豐富的日本京都大學團隊，評估成功率僅有5成；且廖小妹已仰賴葉克膜4個月，手術出血情形會比未接葉克膜患者嚴重，兒童血管、氣管又小，需要精細步驟。

確定執行手術後，台大團隊在一個月內完成整備，手術出動4組團隊，分別針對兩名捐贈者、一位受贈者，同時維持器官灌流。廖小妹雙親分別捐出肺葉，各約占整體肺臟1/5，肺功能損失10%至15%；因為父母捐贈肺葉，廖小妹排斥情形比非親屬捐贈少、預後好，10年存活率可達八成。

手術順利，廖爸爸已返回職場，母親也恢復作息並協助女兒復健。廖爸爸說，當台大告知可以活體捐贈後，經討論很快決定，他有高血糖，一度擔心無法捐贈，「女兒在台大住院期間，曾傳訊息說，她感覺吸不到氣。」曾經認為女兒可能「就要死掉了」，感謝台大把瀕臨死亡的女兒救活。

廖小妹術後虛弱，徐紹勛鼓勵她重新站起來。在復健過程，廖小妹時常想著等病好了，就要和同學一起玩，透過同學視訊打氣，這是她堅持下去的力量。復健期間，台大醫療團隊利用switch健身環讓廖小妹鍛鍊，她現在已經可以輕鬆走路，從台大醫院2樓爬樓梯到15樓，也約好寒假要和同學一起出去玩。

活體肺葉移植3大關鍵 製表／醫藥組
活體肺葉移植3大關鍵 製表／醫藥組

手術 健身 血糖

上一則

傳中國挖台友邦 美邀台加入援助宏都拉斯計畫

下一則

日福島核廢水今春夏將排入大海 台立委籲政府啟動監測

延伸閱讀

路上很多繃帶男？土耳其低價植髮吸客 2022年百萬人重拾茂密風采

路上很多繃帶男？土耳其低價植髮吸客 2022年百萬人重拾茂密風采
為母則強

為母則強
60歲男高血壓、愛運動仍險猝死 醫談救命關鍵

60歲男高血壓、愛運動仍險猝死 醫談救命關鍵
爸媽「各捐一半肺」搶救病危女兒 台首例活體肺葉移植

爸媽「各捐一半肺」搶救病危女兒 台首例活體肺葉移植

熱門新聞

前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅
馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」