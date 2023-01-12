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「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

記者程遠述／台北即時報導
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

中華民國前駐美代表沈呂巡一月初因病離世，享壽74歲，今天舉行告別式，告別式上的沈呂巡事略中提及，沈呂巡2015年時在雙橡園升國旗引發爭議，但沈呂巡堅持雙橡園產權為國有、典禮是內部活動，不應事事向美方報告，更稱「什麼都要問美國人，這樣不叫外交官，叫做聯絡官」。

沈呂巡告別式今在台北市立第一殯儀館舉行，會場追思者眾，不少人都拭淚，追思之情甚殷。而除總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國民黨主席朱立倫、外交部前部長胡志強、台北市前市長郝龍斌等政要，包括許多外交人士及親朋故舊都到場送行。

前總統馬英九除今日登報悼念沈呂巡，也偕夫人周美青參與告別式，並瞻仰遺容，待至儀式最後一刻。

馬英九文中稱沈呂巡「老沈」，兩人從高中就成好友，馬英九稱沈呂巡從小就是「外交狂」，讚沈呂巡歷任駐歐盟代表、外交部政務次長、駐英及駐美代表等要職都全力以赴，更歷數沈呂巡參與爭取一百六十多個免簽國及在雙橡園升國旗等成績，說沈呂巡是「為國爭權」。

沈呂巡事略中也指出，沈呂巡外交生涯長達35年，包括歐盟申根免簽、將台灣蝴蝶蘭介紹給已故英女王伊麗莎白二世、倫敦奧運出現中華民國國旗等外交成果，都有沈呂巡推動身影。

且除最著名的的雙橡園升國旗，事略中也提及，沈呂巡一方面以脾氣急躁的「沈大炮」聞名，一方面更有護民堅持，沈呂巡認為外交工作不只是國與國談判，更應關乎百姓辛苦。

例如1995年沈呂巡協助出養到美國的台灣女孩一家團圓，又如英籍商人林克穎撞死台人後逃回英國，沈呂巡說「天涯海角都要追到」，促進台英司法互助，也在林克穎案於英國開庭時每庭都出席。

沈呂巡的妹妹在今告別式時表示，沈呂巡去世前一周意識模糊時，最後三字仍是說出「外交部」，且直至去年沈呂巡都持續投書對外交情勢做出建言，希望大家能記得沈呂巡對中華民國外交的熱愛及貢獻。

前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九（左）和久未公開露...
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九（左）和久未公開露面的夫人周美青（左二）到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

中華民國 馬英九 歐盟

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