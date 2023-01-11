買到文物？台影人陳炫劭遭埃及拘留 嘆外交困境國際孤兒

陳炫劭遭滯留埃及開羅。圖／摘自臉書

曾以「夕霧花園」入圍第56屆金馬獎「最佳美術設計」的陳炫劭，日前與弟弟和女友飛往埃及旅行，豈料在回程時在開羅機場 被以疑似購買到文物帶走，目前3人手機 被沒收，等待10幾小時還沒有後續消息，他也感嘆：「人生首次感覺原來這個就是外交困境國際孤兒。」

陳炫劭在臉書 紀錄當時發生狀況，原定10日要搭乘阿聯酋的班機返台，因行李太多所以分成兩台車，他先到機場過安檢，半小時後聽到女友的行李被要求打開檢查，說是裡面疑似有文物，後來檢查了一個多小時，也摔破了一些東西，其他對方認為有問題的也留下，終於順利登機。想不到又被航警協同空勤人員把我們從飛機上帶到小房間，他說：「期間有五六組不同的人員開始檢查我們的紀念品，煙灰缸是不是古文物、用美工刀刮所有東西、噴酒精指甲油還含我們的法老王原子筆。」

在歷經多時的盤問職業、改買地、有沒有證明，即便給了與店家購買的合影，仍無助事件解決，「後來檢查了2、3個小時後要我們把行李收好，沒收我們的手機不讓我們跟外界聯繫，然後派兩個警衛看著我們，持續發呆等檢調單位上班。至今過了十個小時還沒有後續消息，外交部很有誠意的要幫忙解決，但是他們也說尊重當地司法，人生首次感覺原來這個就是外交困境國際孤兒，我們目前一天後會走法律程序開庭，判定我們是不是有竊盜文物。」