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立陶宛國會組團訪台 蔡英文12日接見

記者丘采薇／台北即時報導
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」訪台，台灣總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將在12日上午於總統府接見訪問團，就區域安全、經貿與文化交流等議題交換意見。

張惇涵說，訪團此行由立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）議員、國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）議員共同率領，訪團成員另包括歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Audronius Ažubalis）議員、沙普提斯（Eugenijus Sabutis）議員、羅德琳娜（Edita Rudelienė）議員，及帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）議員等，共4位跨黨派國會議員。

張惇涵表示，台灣與立陶宛近年在農業、創新產業、教育文化、資安、半導體科技，以及經貿投資等領域，皆有密切合作交流；而立陶宛對台灣參與國際組織的支持，亦是不遺餘力。特別是在去年8月，面對中國在台海周邊軍演之際，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）便力挺台灣，表達對民主台灣的堅定支持。

張惇涵表示，立陶宛是台灣在歐洲的重要合作夥伴；去年11月，立陶宛貿易代表處也正式在台灣揭牌運作。期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，並持續深化與歐洲國家的民主供應鏈合作，共同攜手強化全球民主韌性。

立陶宛 投資 供應鏈

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