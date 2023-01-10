台灣行政院長蘇貞昌11日提辭呈 新閣揆鎖定陳建仁

台灣行政院長蘇貞昌（中）10日出席「鳳凰獎楷模表揚典禮」表示，選舉失利就該好好檢討，沒有小輸大敗的問題。記者季相儒／攝影

副閣揆人選 鄭文燦可能出線

民進黨 九合一敗選後，內閣改組備受關注。黨政人士10日表示，行政院長蘇貞昌11日將在與蔡英文 總統的周三例會中提出辭呈，並於本周五立法院預定休會當天率內閣總辭；至於接任閣揆人選，鎖定前副總統陳建仁，搭檔副閣揆人選桃園市前市長鄭文燦，黨政高層透露：「陳建仁接閣揆這件事，很快就會發生」。

行政院10日未證實蘇揆開始打包。蘇貞昌也表示，行政院長的任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會公布。

下周內閣底定 黨政同步換血

黨內研判，民進黨主席補選將於15日投票，副總統賴清德已確定當選黨主席，下周三中常會交接後，內閣人事也將底定，黨政同步換血。黨政人士說，蘇內閣總辭，改組幅度不會太小。對於內閣改組，蔡英文曾在元旦回應媒體提問時說「有定案就會報告，大家不用過度臆測，目標就是穩定政局，開創新局。」10日總統府表示，沒有新的回應。

不過，上述時程仍有些許變數。因為立法院原訂1月13日休會，但民進黨團10日在內部群組發出通知，請執政黨立委預留16日至19日時間，因應處理「還稅於民」發現金特別條例相關議案；若立法院再延會，仍將牽動閣揆異動時間。立法院朝野協商10日晚取得共識，將由立法院長游錫堃13日召集協商討論是否延會。

陳臉書 曝近況 政治意味濃厚

陳建仁日前擔任總統特使出訪教廷，參加故教宗本篤16世喪禮，期間會晤日前曾遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君。剛從梵蒂岡返台的陳建仁，9日晚突然在臉書公布照片自曝近況，被黨內解讀「政治味」濃厚。

不過，也有黨內人士分析，考量明年總統大選，陳建仁並非適合的戰鬥內閣；這讓鄭文燦雖有論文爭議，閣揆之位仍未被淘汰。

傳蘇已在打包物品 政院否認

立法院周五將休會，10日下午，有網媒報導蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品，並致電給熟識的朋友問候，期間有人問他是否確定要「休息」，他則語帶保留地回覆：「我什麼都沒有說喔！」讓外界揣測即將去職。

行政院發言人羅秉成則回應表示，是針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室「打包」。

綠營資深黨員10日喊話，蘇貞昌在九合一選後口頭請辭，獲得總統慰留後，歷經46天，應主動向總統請辭，尤其10日立法院三讀通過平均地權條例、氣候變遷因應法等多項法案，可視為蘇任內政績，「此時應完美轉身，才會是一個好的政治家。」