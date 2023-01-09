華郵專欄作家肯定台強化防衛 呼籲加快腳步

面對中共武力威脅，華盛頓郵報專欄作家撰文肯定台灣延長義務役役期，強化防衛能力。（記者劉學聖／攝影）

華盛頓郵報專欄作家布特今天撰文肯定台灣延長義務役役期，強化防衛能力。他指出，台灣在重建防衛上有良好開端，但仍有很長一段路要走，因為時間已經不多了。

身兼外交關係協會（CFR）資深研究員的布特（Max Boot）在華郵（Washington Post）發自台北的文章指出，俄羅斯 入侵烏克蘭 近一年後訪台，令人既激動又清醒。看到台灣於中國不斷威脅陰影下，在建設繁榮民主方面取得的成就令人鼓舞，但也意識到這一切可能會像烏克蘭一樣快速化為灰燼而感到沮喪。

布特指出，這樣的威脅不是新鮮事，但俄羅斯入侵烏克蘭讓人更難以否認這並非不可能，這種赤裸裸的侵略正在烏克蘭發生，且可能在不久的某個時刻發生在台灣。台灣領導層已意識到這樣的危險，並採取遲來的行動。

他引述外交部長吳釗燮的談話指出，了解中國隨時可能進攻，台灣需要強化防衛能力。保衛台灣是「我們自己的責任」，如果台灣不願表現出捍衛自己的意願，就無權要求其他國家保衛台灣。

台灣正採取措施強化防衛能力，以因應日益增加的危險。總統蔡英文將2023年國防預算 提高13.9%，義務役役期從4個月延長為1年，並向美國購買魚叉反艦飛彈、刺針（Stinger）防空飛彈與海馬士多管火箭系統（HIMARS）等先進武器系統。

不過，布特指出，台灣仍有很長的路要走。儘管國防預算增加，但仍僅佔國內生產毛額（GDP）的2.4%，雖然延長義務役期，但仍比以色列或南韓短。除了增加國防預算與招募更多軍力，台灣還必須改造軍隊。

布特指出，台灣武裝部隊思維一直十分傳統，依靠水面艦艇、坦克與戰鬥機，但這些不太可能在中國飛彈攻擊中倖存。在華府敦促下，台灣正試圖以不對稱戰略重新定位，使用自己的飛彈瞄準中國的兩棲攻擊。

但調整仍處於早期階段，部分高階軍官對此仍有看法。台灣國防官員向布特表示，才剛開始將無人機納入軍隊，也才討論生產軍用無人機。一位退休將官認為台灣應使用廉價無人機在台海攔截中國軍艦，但台灣卻沒有這類無人機。

除了新硬體需要時間，台灣也需新的培訓、組織與教條，以最有效運用新系統。他認為美方應像訓練烏克蘭軍隊一樣，擴大對台灣部隊的訓練力道，並考慮讓台灣參與美方與其他太平洋國家的聯合軍演。

前國防部長楊念祖表示，交付武器需要時間，甚至需要更長時間才能投入使用。台灣需要培訓專業士兵與軍官熟悉新系統，這不會一夜間完成，可能需5、6年時間。

布特擔憂，台灣是否有這麼長的準備時間。台灣與中國正在進行軍力現代化競賽，而資金充裕的中共解放軍正在獲勝。他也認為，台灣人並未意識到處境有多危險。

對於許多台灣人認為不會發生戰爭，讓布特想起許多烏克蘭人。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）直到最後一刻都不認為俄羅斯真的會入侵。烏克蘭人未能阻止侵略者，從而避免一場蹂躪家園的戰爭，這是台灣絕不能犯的錯誤。

他指出，1990年代戒嚴與冷戰結束後，台灣在重建防衛方面有良好開端，但還有很長的路要走，「而且時間不多了」。