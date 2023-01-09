陳建仁臉書披露 日前出訪教廷曾會晤陳日君

台灣前副總統陳建仁日前擔任總統特使出訪教廷參加先教宗本篤十六世喪禮時，曾會晤屢遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君。圖取自陳建仁臉書

台灣前副總統陳建仁今天晚間在臉書公布照片，透露他日前擔任總統特使出訪教廷參加先教宗 本篤十六世喪禮時，曾會晤屢遭中國打壓的香港 榮休樞機主教陳日君；照片顯示，交談時陳建仁緊摟著陳日君肩膀，十分關切他的近況。

陳日君長期力挺香港民主運動，去年遭香港當局以違反國安法起訴引起全球關注。陳建仁在臉書公布的照片顯示，這場與陳日君罕見的相會，兩人情緒相當激動、遠遠就張臂伸手相迎，交談時陳建仁緊摟著陳日君肩膀，流露出十分關切的神情。

陳建仁在臉書引用教宗方濟各 所屬「耶穌會」刊物報導指出，陳日君於本篤十六世殯葬彌撒隔日晉見教宗方濟各，彼此在友好的氛圍中交談了一陣子。

梵蒂岡官方新聞網中文版今天也罕見地特別發布新聞，證實教宗方濟各日前在居所聖瑪爾大之家私下接見了陳日君，文中並引述陳日君表示「那是個美好的會晤。教宗方濟各非常溫暖熱情」。

此為教廷近年首度在官網發布有關陳日君的消息，教廷2018年與中國簽署梵中主教任命協議之後，因從未譴責中國迫害人權事件，亦未公開聲援香港民運與陳日君，在天主教內部、輿論界都引發不少質疑聲浪。

2020年9月底，陳日君曾專程飛往梵蒂岡求見教宗方濟各，盼替被中國政府迫害的地下教會請命，卻未獲教宗接見。

羅馬第一大報「訊使報」（Il Messaggero）當時曾以「教宗方濟各給了年長樞機主教一記耳光」描述此事件，報導指出，陳日君第一天向教宗秘書龔薩洛神父（Gonzalo Aemilius）遞交陳情信並求見教宗方濟各，之後在旅館等了3天音訊全無，只好收拾行李搭機返港；在搭機前最後一刻，陳日君還抱持一線希望，盼接到教宗的召見通知。

訊使報當時在報導中質疑，教宗「無視了」陳日君，從香港爆發「反送中」民主示威，到北京通過香港特區國家安全法，方濟各對香港局勢持續靜默，甚至在出訪亞洲時，將香港示威和法國黃背心運動相提並論，把民主體制成熟的法國和北京威權統治混為一談。

2020年陳日君訪問教廷的一張新聞照片顯示，當時已高齡88歲的陳日君頂著滿頭白髮，站在空曠廣場上遙望著梵蒂岡，這張落寞背影照曾在社群媒體引起成千上萬信徒轉發。

梵蒂岡新聞網今天貼出陳日君與教宗方濟各的合照，照片中陳日君笑容滿面，與教宗「零距離」並肩靠在一起，與2020年的新聞照片形成強烈對比。