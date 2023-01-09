受烏克蘭啟發 台灣加強備戰因應中國威脅

台灣總統蔡英文最近宣布義務役役期將恢復至1年，因為在中國持續威脅之際，台灣受到烏克蘭的啟發，正尋求加強軍事備戰能力。（本報資料照片）

美國福斯新聞頻道（Fox News）指出，台灣總統蔡英文 最近宣布義務役役期將恢復至1年，因為在中國持續威脅之際，台灣受到烏克蘭 的啟發，正尋求加強軍事備戰能力。

福斯新聞報導，俄羅斯在烏克蘭戰事表現欠佳，對台灣文職及軍事領袖具有高度啟發性及激勵作用。

中國當然也持續關注烏克蘭戰事，台灣則希望中國從俄國的失策汲取重大教訓，即一國哪怕面臨實力相差懸殊的強敵，也難以在國土上被擊敗，尤其是如果人民受過訓練並願意抵抗。

蔡英文去年12月底對全國發表演說時提及，烏俄戰爭已經超過300天還未停止，但烏克蘭沒有倒下，還在奮戰，烏克蘭人守護家園的堅決意志，感動了全世界愛好民主自由的人們。

蔡英文也宣布，經過2年的評估檢討，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役；她說，這是無比困難的決定，但身為三軍統帥，為了讓台灣永續生存，這是無可迴避的責任。

對此，外國學者易思安（Ian Easton）告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），他認為這是「值得注意的」改變。

易思安是美國智庫「2049計畫室」（Project 2049 Institute）資深主任，2017年曾出版專書「中共攻台大解密」（The Chinese Invasion Threat: Taiwan's Defense and American Strategy in Asia）。

他表示：「自由民主國家很少在承平時期作出此種艱難改革。不久之前，全國徵兵制仍被視為台灣政壇不可碰觸的紅線議題。如今在台灣任何不認真看待國家安全的政治人物，都可能在選舉中陷入困境。」

許多台灣人時常認為，試圖抵抗中國的全面入侵沒有什麼意義，因為中國幾乎在各項軍事指標都比台灣強大許多。

但麥哲恩（Michael Turton）等專家指出，這種「失敗主義者」心態很大程度上是因為中國的宣傳。麥哲恩是長期旅居台灣的作家及部落客，提倡維護台灣民主自由，免於遭到中國干預。

麥哲恩告訴福斯數位新聞：「北京 當局有如乏味的超級反派，不斷喃喃自語，聲稱兼併台灣不可避免。這時常獲得台灣親中政黨附和。」

華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）副主任廖彥棻（Kitsch Liao Yen-fan）告訴福斯數位新聞，台灣一些人在無知評論中提及美國售台武器「低質量」及「起不了作用」，有時也表現出同樣的「失敗主義者」心態。

廖彥棻指出：「但我們購買的大部分（武器）都反映出台灣的要求，所以坦白說沒有任何必要抱怨我們取得什麼，我們需要更仔細審視自身評估過程。」