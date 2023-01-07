近半年台破獲共諜數量超5年總和 立委要求恢復軍法審判

共諜曾指示，向德恩上校刺探陸軍高階將領背景及個人喜好。(本報資料照片)

台灣民眾黨立委邱臣遠8日表示，近年來接連爆發多起重大共諜案，涉案人員赫然驚見多名高階將官，這場隱形情報作戰已經未戰先敗；且半年來共諜破獲數量，已經突破雙位數，超越過去5年總和，因此他要求國防部 爭取恢復軍法審判，並且重新檢視中高階軍官的保防體制。

邱臣遠上午在臉書以「內憂不斷，如何抗外患反中共 ？」為題發文指出，隨著兩岸情勢越趨緊繃，政府致力於提升國防武力，積極備戰，但是近年來卻接連爆發多起重大共諜案，涉案人員赫然驚見多名高階將官，坦白說這場隱形情報作戰，已經未戰先敗。

邱臣遠質疑，半年來共諜的破獲數量，已經突破雙位數，甚至超越過去5年總和，自己不禁要問，到底是哪個環節出了問題，究竟是是司法毫無嚇阻力，還是金錢誘惑太大。

邱臣遠說，如果從審判結果分析，就會發現自從軍法移交一般司法審判後，共諜案多以輕刑宣判，恐怕因此導致軍人法紀觀念偏差，而近日甚至發生共諜僅服刑2年就申請假釋，法務部竟然也給予准許。

邱臣遠說，在民進黨到處抹紅異己的時候，同時卻寬待投共軍 人，簡直讓人覺得莫名其妙，難道對付中共同路人也有雙標。

邱臣遠表示，現行陸海空軍刑法只針對涉及軍事上的利益或不利益行為，危害國家安全者才會有刑責，而對於「非軍事」方面則是漏未規定；另外，刑法外患罪雖然有處罰陰謀與預備行為，但是刑責過低，在法條競合之後，只得採貪汙罪起訴判刑，這都是法律規範不周的問題。

邱臣遠說，雖然國家安全法已經在2019年修正提高刑責，但是截至目前為止，還是沒有法官重判，如果沒有恢復軍法審判，恐怕將難以嚴懲現役軍人違反國家忠誠義務或背叛國家的行為，同時也難以防止共諜入侵與嚇阻軍人投敵。